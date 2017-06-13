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У Мюнхені внаслідок стрілянини поранено декілька людей

Нападника затримано правоохоронцями
На залізничній станції у Мюнхені сталася стрілянина, поранено декілька людей.
У Мюнхені внаслідок стрілянини поранено декілька людей Фото: twitter.com/PolizeiMuenchen

Зазначається, що під час стрілянини декілька людей отримали поранення. Нападника затримано правоохоронцями.

 

 

 

 

 

Поліція також повідомила про те, що жінка-поліцейська поранена та перебуває у важкому стані.

 

Також повідомляється, що територія навколо станції "Унтерферінг" була оточена.

 

 

 

Нагадаємо, у травні на площі Марієнплац в центрі Мюнхена (Німеччина) невідомий чоловік вчинив самоспалення, залишивши на своєму автомобілі дві записки з антивоєнними гаслами.

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13 06 2017 13:10
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