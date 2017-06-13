У Мюнхені внаслідок стрілянини поранено декілька людей
Зазначається, що під час стрілянини декілька людей отримали поранення. Нападника затримано правоохоронцями.
S-Bahnhof #Unterföhring - Mehrere Personen durch Schüsse verletzt. Polizeibeamtin schwer verletzt. Eine Person wurde festgenommen.— Polizei München (@PolizeiMuenchen) 13 червня 2017 р.
Suburban train station #Unterföhring – Several persons wounded by gunshots. Police woman seriously wounded. One person has been arrested.— Polizei München (@PolizeiMuenchen) 13 червня 2017 р.
Поліція також повідомила про те, що жінка-поліцейська поранена та перебуває у важкому стані.
Також повідомляється, що територія навколо станції "Унтерферінг" була оточена.
Situation on the spot secured by police forces. The area around the suburban train station #Unterföhring is being cordoned off.— Polizei München (@PolizeiMuenchen) 13 червня 2017 р.
Нагадаємо, у травні на площі Марієнплац в центрі Мюнхена (Німеччина) невідомий чоловік вчинив самоспалення, залишивши на своєму автомобілі дві записки з антивоєнними гаслами.
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