У Мюнхені внаслідок стрілянини поранено декілька людей

Зазначається, що під час стрілянини декілька людей отримали поранення. Нападника затримано правоохоронцями.

Suburban train station #Unterföhring – Several persons wounded by gunshots. Police woman seriously wounded. One person has been arrested.

Поліція також повідомила про те, що жінка-поліцейська поранена та перебуває у важкому стані.

Також повідомляється, що територія навколо станції "Унтерферінг" була оточена.

Situation on the spot secured by police forces. The area around the suburban train station #Unterföhring is being cordoned off.