У Мюнхені внаслідок стрілянини поранено декілька людей

На залізничній станції у Мюнхені сталася стрілянина, поранено декілька людей.

Зазначається, що під час стрілянини декілька людей отримали поранення. Нападника затримано правоохоронцями.

S-Bahnhof #Unterföhring - Mehrere Personen durch Schüsse verletzt. Polizeibeamtin schwer verletzt. Eine Person wurde festgenommen. — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 13 червня 2017 р.

Suburban train station #Unterföhring – Several persons wounded by gunshots. Police woman seriously wounded. One person has been arrested. — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 13 червня 2017 р.

Поліція також повідомила про те, що жінка-поліцейська поранена та перебуває у важкому стані.

Також повідомляється, що територія навколо станції "Унтерферінг" була оточена.

Situation on the spot secured by police forces. The area around the suburban train station #Unterföhring is being cordoned off. — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 13 червня 2017 р.

Нагадаємо, у травні на площі Марієнплац в центрі Мюнхена (Німеччина) невідомий чоловік вчинив самоспалення, залишивши на своєму автомобілі дві записки з антивоєнними гаслами.