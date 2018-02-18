У Мюнхені закрилася конференція з безпеки

Про це Ішингер сказав у завершальному слові, повідомляє "Укрінформ".

"Коли я відкривав конференцію в п'ятницю, я думав, що ми зможемо прибрати знак питання з назви доповіді. На жаль, нам не вдалося відійти від краю прірви", – заявив Ішингер, маючи на увазі доповідь "Світ знаходиться на межі прірви?".

Німецький дипломат акцентував увагу на тому, що всі у світі прагнуть до того, щоб закінчилися перегони озброєнь, дотримувалися договори. Проте, за його словами, на конференції недостатньо чітко прозвучали тези про те, які конкретні кроки політики і відповідальні особи повинні зробити, щоб здійснити ці плани і "відвернути темне майбутнє", тому слід добре попрацювати.

Ішингер запропонував вже в найближчий понеділок продовжити роботу і запросив усіх присутніх через рік зустрітися і перевірити, чи вдалося досягти успіху.

У 54-ій конференції взяли участь близько 500 осіб, які приймають рішення: політиків, серед яких глави держав і урядів, керівників міжнародних організацій і розвідслужб ряду країн, експертів, бізнесменів. На заході виступив і Президент України Петро Порошенко. У Мюнхені зокрема він закликав не визнавати результати майбутніх виборів президента Російської Федерації в окупованому Криму, заявив, що гібридна війна, яку веде Росія, перетворюється у повномасштабну світову гібридну війну, продемонстрував прапор ЄС з Авдіївки, а також заявив, що проводить реформи в Україні не через МВФ, меморандум (з МВФ), гроші, на вимогу іноземців чи заради виборів.