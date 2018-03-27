У МЗС Австрії заявляють, що немає стовідсоткових доказів, що за отруєнням Скрипаля стоїть Росія

Австрія вважає, що як нейтральна країна повинна стати мостом між РФ і Заходом

Австрія наразі не має абсолютної певності щодо причетності Росії до отруєння в Солсбері та не висилатиме російських дипломатів.

Про це міністр закордонних справ Карін Кнайссль заявила в ефірі Ö1-Morgenjournal у вівторок, інформує kurier.at.

Як пише видання, Австрія у ставленні щодо Росії буде іти іншим шляхом, ніж більшість держав ЄС та Сполучені Штати. За словами Кнайссль, наразі Австрія не підключатиметься до дій інших країн та не висилатиме російських дипломатів через ймовірне отруєння колишнього шпигуна РФ Скрипаля.

Міністр зазначила, що це рішення узгоджене з канцлером Себастіаном Курцом.

"Події розвиваються", - зазначила Кнайссль і вказала на те, що все ж існує велика вірогідність відповідальності Росії за отруєння екс-шпигуна. Проте, наголосила міністр, абсолютної певності немає.

"Проте все ж немає стовідсоткових доказів, що Росія причетна до цього", - зазначила вона.

Австрія вважає, що як нейтральна країна повинна стати мостом між РФ і Заходом, та зберегти контакти з росіянами.

"Як сказали вчора канцлер Себастіан Курц і я, навіть у важкі часи діалог має бути підтриманий", - цитує Кнайссль Kleine Zeitung.

Крім Австрії всього декілька країн ЄС, таких як Кіпр, Болгарія, Словенія та кілька інших, відмовились висилати російських дипломатів із солідарності з Британією.

Нагадаємо, що про свої наміри вислати російських дипломатів вже заявили в США, Канаді, Албанії, Німеччини, Франції, Італії, Польщі, Естонії, Фінляндії, Чехії, Швеції, Нідерландах, Данії, Хорватії, Румунії, Литві, Латвії, Норвегії, Іспанії, Угорщині та Македонії.

Україна також прийняла рішення видворити 13 російських дипломатів у зв'язку з отруєнням у Великобританії колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля.

У свою чергу, заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров заявив, що Росія видворить з країни 60 співробітників американської дипломатичної місії.

МЗС Росії висловило протест у зв'язку з рішенням країн ЄС, США та Канади вислати російських дипломатів.

Як відомо, 4-го березня Сергій Скрипаль та його донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами хімічного отруєння. Відтоді, вони перебувають у важкому стані. Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини, які ймовірно виготовлялись у Росії.

У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.