У МЗС Британії попросили не годувати службового кота, бо той припинив ловити мишей
Про це повідомляє The Telegraph.
За даними видання, у міністерстві почали гуляти чутки, що Пальмерстон став гірше ловити мишей. Тому офіс постійного заступника міністра закордонних справ Саймона Макдональда розіслав співробітникам міністерства листа, у якому просив перестати годувати кота.
Джерела видання зазначили, що хоча персонал не зауважив "змін у талії Пальмерстона", вище керівництво, очевидно, намагається стежити за раціоном тварини. Це й спричинило чутки про неефективність Пальмерстона у роботі.
За офіційними даними, за перший рік служби кіт впіймав 27 гризунів. Мова іде про випадки, які були помічені. Цифра може бути применшеною, оскільки Пальмерстон міг ловити мишей, коли ніхто не бачив.
Нагадаємо, що в МЗС Франції взяли "на роботу" двох кішок, в обов'язки яких входить полювання на гризунів.
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