У МЗС Франції заявили, що метод Трампа не найкращий для подолання загроз з боку КНДР

Франція відзначає небезпеку ядерного протистояння між КНДР і США

Голова МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що метод президента США Дональда Трампа може бути не найкращим для подолання загроз з боку Північної Кореї.

Про це він заявив в ефірі французької телекомпанії BFMTV, інформує Politico. За словами Ле Дріана, "ситуація дуже небезпечна".

І якщо "ексцеси" між Трампом і лідером КНДР Кім Чен Ином триватимуть, то може статися "інцидент".

Голова МЗС Франції приєднався до канцлера Німеччини Ангели Меркель, яка розкритикувала ескалацію ворожої риторики між Вашингтоном і Пхеньяном.

Міністр наголосив на небезпеці ядерного протистояння між КНДР і США, заявивши, що це "період напруження, якого ми ще не знали після закінчення "холодної війни".

Нагадаємо, що глава північнокорейського МЗС Лі Йонг Хо заявив, виступаючи на сесії Генеральної Асамблеї ООН, що ракетний удар по Сполучених Штатах після погроз Дональда Трампа на адресу Північної Кореї "став неминучим".

Президент США Дональд Трамп не забарився з відповіддю та різко відреагував на погрози глави МЗС КНДР Лі Йонг Хо на Генеральній Асамблеї ООН.

"Щойно почув виступ міністра закордонних справ Північної Кореї в ООН. Якщо він озвучує думки маленької людини-ракети (Кім Чен Ина - ред), їм настане кінець", - написав Трамп у Twitter.