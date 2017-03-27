У МЗС Канади заявили, що ніколи не визнають анексію Криму

Канада не має наміру визнавати незаконну анексію Криму Російською Федерацією.

Про це заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд.

"Хочу бути максимально зрозумілою: Канада ні зараз, ні у майбутньому не визнає російську незаконну анексію Криму", - сказала вона, передає "Укрінформ".

Фріланд також засудила підтримку Росією сепаратистського руху на сході України.

"Ми завжди чітко заявляли, що продовжуватимемо рішуче засуджувати постійну російську підтримку сепаратистів у Луганській та Донецькій областях на сході України", - підкреслила міністр.

Нагадаємо, що раніше глава Міністерства закордонних справ Канади Христя Фріланд заявила про необхідність збереження міжнародного тиску на Росію за незаконну анексію Криму, "поки Росія не буде поважати міжнародне право і суверенітет України".