ПОЛІТИКА НОВИНИВ МЗС Казахстану закликали не політизувати питання появи на фестивалі Astana Art Fest карти України без Криму, зазначивши, що творці інсталяції, мабуть, "творчо" підійшли до процесу, не вдаючись у політичні подробиці.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У МЗС Казахстану пояснили карту України без Криму "творчою інсталяцією"
В посольство України вже направили лист з вибаченнями
Фото: скріншот
"Не треба політизувати цей інцидент - інсталяція була, але це витвір якогось творчого колективу, відповідно, ніякого наміру політичного не було. Мабуть, художники підійшли творчо, не вдаючись у політичні подробиці. Вони свою провину визнали, направили офіційне звернення в посольство України з вибаченнями", - заявив заступник міністра закордонних справ Казахстану Мухтар Тлеуберді, інформує Nur.kz.
Нагадаємо, у центрі столиці Казахстану у рамках "Астана арт-фест" розмістили 84 фігури із прапорами та символікою різних країн, проте карта України виявилася без Криму. Натомість на карті Росії півострів з'явився.
ЗМІ повідомляють, що карти, ймовірно, перемалювали спеціально для президента РФ Володимира Путіна перед його приїздом до Астани.
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