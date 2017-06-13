У МЗС Казахстану пояснили карту України без Криму "творчою інсталяцією" В посольство України вже направили лист з вибаченнями

В МЗС Казахстану закликали не політизувати питання появи на фестивалі Astana Art Fest карти України без Криму, зазначивши, що творці інсталяції, мабуть, "творчо" підійшли до процесу, не вдаючись у політичні подробиці.

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"Не треба політизувати цей інцидент - інсталяція була, але це витвір якогось творчого колективу, відповідно, ніякого наміру політичного не було. Мабуть, художники підійшли творчо, не вдаючись у політичні подробиці. Вони свою провину визнали, направили офіційне звернення в посольство України з вибаченнями", - заявив заступник міністра закордонних справ Казахстану Мухтар Тлеуберді, інформує Nur.kz. Нагадаємо, у центрі столиці Казахстану у рамках "Астана арт-фест" розмістили 84 фігури із прапорами та символікою різних країн, проте карта України виявилася без Криму . Натомість на карті Росії півострів з'явився. ЗМІ повідомляють, що карти, ймовірно, перемалювали спеціально для президента РФ Володимира Путіна перед його приїздом до Астани.

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