У МЗС кажуть, що загрози втрати безвізу через е-декларування активістів немає

"Є технічні умови, які можуть слугувати підставою для розгляду питання призупинення безвізового режиму"

Заступник глави МЗС з питань євроінтеграції Олена Зеркаль заявляє, що безвізовий режим України з ЄС не постраждає через досі не зняте зобов'язання щодо подання електронних декларацій громадськими антикорупційними активістами.

Зеркаль прокоментувала заяву комісара ЄС з питань європейської політики сусідства Йоганнеса Гана, який наголосив, що поширення цієї вимоги на громадських активістів суперечить європейським прагненням України, в тому числі в контексті моніторингу продовження виконання Києвом зобов’язань у рамках процесу лібералізації візового режиму, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на УНІАН.

"Ця заява доволі різка, особливо з огляду на те, що він є другом України, і я не боюся цього слова. Він дуже допомагав в процесі отримання Україною безвізового режиму, і був таким локомотивом просування цієї ідеї в Європейському Союзі", - зазначила Зеркаль.

"На жаль, дійсно, попри всі наші обіцянки вирішити це питання протягом року, цього не сталося, і це дійсно має негативний вплив на нашу репутацію", - наголосила дипломат.

"Що стосується безвізу як такого, я не думаю, що є певний ризик у зв'язку з цією заявою або нескасуванням цього е-декларування, бо є технічні умови, які можуть слугувати підставою для розгляду питання призупинення безвізового режиму", - переконана Зеркаль.

Нагадаємо, що 23 березня Верховна Рада України затвердила зміни до електронного декларування, яким військовослужбовців-контрактників та мобілізованих бійців звільняють від обов'язку заповнювати електронні декларації.

Окрім того, Верховна Рада спробувала, але не змогла відмінити результати голосування за зміни до е-декларування. У понеділок, 27 березня, спікер Андрій Парубій підписав закон №6170, що змушує антикорупційні організації подавати е-декларації, та направив його на підпис Президентові.

У свою чергу міжнародна громадська організація по боротьбі з корупцією Transparency International та її відділення в Україні закликали українську владу скасувати суперечливі поправки до Закону "Про запобігання корупції", згідно з якими антикорупційні активісти та їх контрагенти мають подавати е-декларації.

Як відомо, 27 березня Президент України Петро Порошенко підписав закон, згідно з яким члени антикорупційних громадських організацій зобов'язані подавати електронні декларації.

У липні 2017 року Порошенко зареєстрував два законопроекти, що скасовують е-декларування для активістів, але натомість – додають у законодавство вимоги про додаткове звітування громадських організацій (проект 6674) та про санкції для тих, хто порушив ці вимоги або припустився помилки (проект 6675). Саме ці два документи були спрямовані на експертизу за запитом моніторингового комітету ПАРЄ.