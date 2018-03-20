У МЗС назвали останні заяви Сійярто маніпуляцією
Коментуючи протест Будапешта проти розміщення в Берегово батальйону українських військових, Боднар відзначив, що "своїми заявами Угорщина грає на руку Росії".
"Тим часом, в обхід санкцій ЄС і НАТО, угорське Міноборони співпрацює з Росією у військово-технічній сфері, прикладом чому є контракти на ремонт і придбання військових гелікоптерів", - написав заступник міністра у своєму Twitter.
Боднар наголосив, що вимога Угорщини відкласти реалізацію закону Про освіту до 2023 року є маніпулятивною, оскільки уряд України вже затвердив законопроект про продовження перехідного періоду до 2023 року.
Дипломат також зауважив, що є чіткі вказівки Венеціанської комісії, які вказують, у який спосіб слід вдосконалити реалізацію закону.
"Шкода, що бажання заробити голоси на виборах перемагає здорову логіку двосторонніх відносин", - резюмував Боднар.
Нагадаємо, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто пообіцяв заблокувати участь Президента України Петра Порошенка у саміті НАТО, який відбудеться в Брюсселі у липні 2018 року.
Також Сійярто висловив невдоволення планами Міноборони України відновити військову частину в Берегово.
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