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У МЗС назвали останні заяви Сійярто маніпуляцією

"Своїми заявами Угорщина грає на руку Росії"
Заступник глави МЗС України Василь Боднар прокоментував останні заяви Угорщини, відзначивши, що "бажання заробити голоси на виборах перемагає здорову логіку".
У МЗС назвали останні заяви Сійярто маніпуляцією Фото: з вільних джерел

Коментуючи протест Будапешта проти розміщення в Берегово батальйону українських військових, Боднар відзначив, що "своїми заявами Угорщина грає на руку Росії".

"Тим часом, в обхід санкцій ЄС і НАТО, угорське Міноборони співпрацює з Росією у військово-технічній сфері, прикладом чому є контракти на ремонт і придбання військових гелікоптерів", - написав заступник міністра у своєму Twitter.

Боднар наголосив, що вимога Угорщини відкласти реалізацію закону Про освіту до 2023 року є маніпулятивною, оскільки уряд України вже затвердив законопроект про продовження перехідного періоду до 2023 року.

Дипломат також зауважив, що є чіткі вказівки Венеціанської комісії, які вказують, у який спосіб слід вдосконалити реалізацію закону.

"Шкода, що бажання заробити голоси на виборах перемагає здорову логіку двосторонніх відносин", - резюмував Боднар.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто пообіцяв заблокувати участь Президента України Петра Порошенка у саміті НАТО, який відбудеться в Брюсселі у липні 2018 року.

Також Сійярто висловив невдоволення планами Міноборони України відновити військову частину в Берегово.

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20 03 2018 12:17
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