У МЗС назвали прийнятне для України закінчення війни
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю La Сadena SER.
За його словами, Україна має багато елементів, які вона буде пробувати реалізувати, але "абсолютний мінімальний знаменник – росія не перебуває на території України".
Він також підтвердив, що йдеться також про вихід російських військ з усіх окупованих територій, включаючи Крим.
"Так, і я думаю, що ми повинні припинити підкреслювати Крим, тому що Крим нічим не відрізняється від Донецька чи Луганська. Це лише частина України. Коли журналісти наголошують, кажучи "включаючи Крим", вони створюють враження, ніби Крим – це щось дійсно особливе, до якого слід ставитись інакше", – наголосив чиновник.
Міністр підкреслив, що Крим – така сама частина території України. "І як би не ставилася до цього росія чи будь-яка інша країна, ми не повинні втручатися у цей наратив, який говорить, що це особлива територія, до якої потрібно ставитись по-особливому", – підсумував Кулеба.
Раніше повідомлялось, що Кулеба вимагає заборонити RT після закликів до вбивства українських дітей.
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