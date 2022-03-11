RSS
НОВИНИ

У МЗС назвали прийнятне для України закінчення війни

Прийнятним закінченням війни, яку розгорнула рф проти України, є виведення російських військ з усієї української території.
У МЗС назвали прийнятне для України закінчення війни Фото: з вільних джерел

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю La Сadena SER.

За його словами, Україна має багато елементів, які вона буде пробувати реалізувати, але "абсолютний мінімальний знаменник – росія не перебуває на території України".

Він також підтвердив, що йдеться також про вихід російських військ з усіх окупованих територій, включаючи Крим.

"Так, і я думаю, що ми повинні припинити підкреслювати Крим, тому що Крим нічим не відрізняється від Донецька чи Луганська. Це лише частина України. Коли журналісти наголошують, кажучи "включаючи Крим", вони створюють враження, ніби Крим – це щось дійсно особливе, до якого слід ставитись інакше", – наголосив чиновник.

Міністр підкреслив, що Крим – така сама частина території України. "І як би не ставилася до цього росія чи будь-яка інша країна, ми не повинні втручатися у цей наратив, який говорить, що це особлива територія, до якої потрібно ставитись по-особливому", – підсумував Кулеба.

Раніше повідомлялось, що Кулеба вимагає заборонити RT після закликів до вбивства українських дітей.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 11 2022 12:28
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
Енергетичне виснаження Заходу та бомбардування інфраструктури України. Кілька елементів поточної стратегії росії та що буде після зими – генерал-майор Мік Раян

Енергетичне виснаження Заходу та бомбардування інфраструктури України. Кілька елементів поточної стратегії росії та що буде після зими – генерал-майор Мік Раян

Живопис та матюки, Революції та політика, війна та Перемога. 5 сенсів буття – до 70-річчя Леся Подерв

Живопис та матюки, Революції та політика, війна та Перемога. 5 сенсів буття – до 70-річчя Леся Подерв'янського

Уроки для ВМС сильніших країн світу. Висновки, які вони мають зробити з карколомної атаки українських безпілотників на чорноморський флот росії

Уроки для ВМС сильніших країн світу. Висновки, які вони мають зробити з карколомної атаки українських безпілотників на чорноморський флот росії

Працює українська артилерія! 25 фактів до 25-річчя ракетних військ і артилерії України

Працює українська артилерія! 25 фактів до 25-річчя ракетних військ і артилерії України

Картопля є, але Європу не нагодуємо. Все окрім компоту – тортілья, хумус та суші з картоплі

Картопля є, але Європу не нагодуємо. Все окрім компоту – тортілья, хумус та суші з картоплі

Війну росії проти України підтримують псевдоінтелектуали. Вони сповідують прокремлівські ідеї та радикальне неприйняття сучасного ліберального світу – Андреас Умланд

Війну росії проти України підтримують псевдоінтелектуали. Вони сповідують прокремлівські ідеї та радикальне неприйняття сучасного ліберального світу – Андреас Умланд

Вітренка знов звільнили з Нафтогазу. Скандали та конфлікти, які увійдуть в історію нафтогазової галузі

Вітренка знов звільнили з Нафтогазу. Скандали та конфлікти, які увійдуть в історію нафтогазової галузі

росіян закликають померти. Головний путінський посіпака переконує, що краще померти, аніж потерпіти поразку у війні – Джулія Девіс

росіян закликають померти. Головний путінський посіпака переконує, що краще померти, аніж потерпіти поразку у війні – Джулія Девіс

"Зернова угода" діє без росії. москві вказали на її реальне місце на політичній мапі світу

"Зернова угода" діє без росії. москві вказали на її реальне місце на політичній мапі світу

"Який гарний вибух". За допомогою західних озброєнь Україна перевертає ситуацію в артилерійській війні – The New York Times

"Який гарний вибух". За допомогою західних озброєнь Україна перевертає ситуацію в артилерійській війні – The New York Times

Наймодніший рятівний аксесуар-2022 – флікер. Його вартість втричі менша за штраф, що можуть ввести незабаром

Наймодніший рятівний аксесуар-2022 – флікер. Його вартість втричі менша за штраф, що можуть ввести незабаром

Головна проблема російської армії – відсутність сержантів. Марк Гертлінг не згоден із Washington Post, що обидві армії однаково постраждають від української зими

Головна проблема російської армії – відсутність сержантів. Марк Гертлінг не згоден із Washington Post, що обидві армії однаково постраждають від української зими

росіяни нездатні усвідомити, що вони воюють з українською армією – з військовою структурою світового рівня. Аналітика від генерала Міка Раяна

росіяни нездатні усвідомити, що вони воюють з українською армією – з військовою структурою світового рівня. Аналітика від генерала Міка Раяна

Валдайське дзеркало російської шизофренії. путін вкотре довів, що Нємцов був правий, назвавши його "йо…тим"

Валдайське дзеркало російської шизофренії. путін вкотре довів, що Нємцов був правий, назвавши його "йо…тим"

Стратегічна боротьба за лінією фронту визначає результат битв – Філліпс О’Брайен

Стратегічна боротьба за лінією фронту визначає результат битв – Філліпс О’Брайен

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.