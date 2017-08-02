У МЗС Німеччини назвали поведінку Гончаренка неналежною
"Ми дуже шкодуємо, що український депутат сьогодні на території німецького посольства розмалював історичний фрагмент Берлінської стіни. Ми твердо переконані, що, навіть якщо це було реакцією на висловлювання німецького посла, це поведінка у вищому ступені неналежна", - сказав Шефер, інформує 112 Україна.
Він зазначив, що в цьому році Україна і Німеччина відзначають 25-річчя встановлення дипломатичних відносин, а підтримка Німеччиною реформ в Україні безпрецедентна.
"Німеччина була першою країною, яка почала дипломатичні відносини з Україною 25 років тому, з Україною у Німеччини завжди було тісне співробітництво, наша підтримка реформ Порошенка, реформ економіки, суспільства абсолютно безпрецедентна", - зазначив представник МЗС ФРН.
Нагадаємо. що нардеп від БПП Олексій Гончаренко раніше сьогодні на знак протесту проти висловлювань посла Німеччини Ернста Райхеля про вибори на Донбасі розмалював фрагмент Берлінської стіни, яка знаходиться біля посольства Німеччини в Києві.
Зауважимо, що посол Німеччини в Україні Ернст Райхель запевняє, що відсутність російських військ не є обов'язковою умовою проведення виборів на Донбасі.
Зокрема, Райхель побоюється, що Мінські угоди перебувають на межі зриву, так як, за його словами, обидві сторони порушують Мінські угоди.
Відтак, Міністерство закордонних справ запросило посла Німеччини Ернста Райхеля для пояснень через його заяви щодо врегулювання на Донбасі. В свою чергу, дипломат пояснив, що говорив про створення умов для проведення виборів, коли припускав, що на окупованій частині Донбасу вони можуть відбутися за присутності армії РФ.
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