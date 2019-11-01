У МЗС Німеччини виступили за покращення відносин з Росією

Також у Німеччині розкритикували санкції проти "Північного потоку"

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що санкції, які США готуються запровадити проти компаній, що будують російський газопровід в обхід України «Північний потік-2» — це «неправильний шлях» та виступив за налагодження відносин з РФ.

"Північний потік-2" не втілює особливого німецько-російського шляху. Ми кажемо про це і критикам проекту — як в Європі, так і у Вашингтоні", - заявив Маас на новорічному прийомі Східного комітету Німецької економіки у Берліні 10 січня.

Він повідомив, що Німеччина вірить обіцянці російського президента Володимира Путіна про те, що Росія збереже транзит газу через газотранспортну систему України навіть після введення в експлуатацію «Північного потоку-2» у 2020 році.

"Ми підтримуємо переговори, які Єврокомісія веде з Росією та Україною (щодо транзиту газу — ред.). Ухвалювати рішення про односторонні санкції проти "Північного потоку-2" - це у будь-якому разі хибний шлях. Я чітко про це сказав держсекретарю США", - зазначив голова МЗС Німеччини.

У своїй промові він також висловився за подальшу економічну співпрацю з Москвою та заявив, що найближчим часом планує відвідати Росію для «пошуку прямого діалогу».

"Основою нової європейської східної політики, звичайно, є відносини з Росією… Це визначено географією. Це визначено нашими спільними інтересами у сфері європейської безпеки. Це визначено тісними зв’язками між німцями та росіянами", - заявив Хайко Маас.

Водночас, на виступ Мааса вже відреагували у посольстві США.

Нагадаємо, що газопровід "Північний потік 2" (Nord Stream 2) має пройти Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами в Європі, його довжина становить понад 1,2 тис. км. Пропускна спроможність становитиме 55 млрд кубометрів газу на рік. Вартість проекту оцінюється майже на 10 млрд євро. Учасники консорціуму - "Газпром", Engie, OMV, Shell, BASF і Uniper.

Україна впевнена, що газопровід є не тільки шкідливим для економіки України, але також матиме згубні економічні та політичні наслідки для всієї Європи.

1 листопада 2018 року під час візиту в Україну канцлер ФРН Ангела Меркельзаявила, що розглядає проект "Північний потік-2" не так критично, як Київ. Водночас вона виступила за збереження транзиту газу через територію України після 2019 року.

Найближчим часом США проводитимуть додаткові обговорення з Європейськими союзниками про закриття Північного потоку-2 у відповідь на агресію РФ проти України.