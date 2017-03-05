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У МЗС підтвердили участь депутатки Європарламенту в першотравневих святкуваннях в ЛНР

МЗС України надіслало ноту до МЗС Італії про неприпустимість порушення українського законодавства
МЗС України підтвердило візит депутата Європарламенту від Італії Елеонори Форенци до ОРЛО і планує внести пропозиції щодо притягнення до відповідальності учасників провокації.
У МЗС підтвердили участь депутатки Європарламенту в першотравневих святкуваннях в ЛНР Фото: novosti.dn.ua

За її словами, ще 28 квітня МЗС України надіслало ноту до МЗС Італії про неприпустимість порушення українського законодавства та вимоги вжити заходів щодо попередження такого візиту, - сказала речник Міністерства закордонних справ Мар’яна Беца, інформує "Українська правда".

"За результатами МЗС Італії надіслало всім компетентним органам та організаторам цієї провокації інформацію щодо відповідальності за порушення українського законодавства. Італійська сторона наголосила, що це окрема ініціатива окремих представників Італійської комуністичної партії, і вона жодним чином не відповідає офіційній позиції Італії щодо територіальної цілісності та суверенітету України", - зазначила Беца.

"З нашого боку, звісно, що будуть вноситися пропозиції щодо застосування відповідальності до зазначених осіб", - додала речник МЗС.

Нагадаємо, ватажок бойовиків Ігор Плотницкий заявив, що в першотравневих урочистостях в окупованому Луганську взяли участь представники 20 країн, серед них депутатка Європарламенту від Італії Елеонора Форенца.

 
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03 05 2017 15:59
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