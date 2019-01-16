НОВИНИМіністерство закордонних справ планує замовити послуги з дезінфекції і труїння гризунів на суму 27 936 тис. грн.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У МЗС виділили майже 28 тис. грн на труїння гризунів
Замовити послуги в міністерстві планують через сайт електронних закупівель
Фото: соцмережі
Така інформація з'явилася на сайті публічних закупівель Prozorro.
Міністерство закордонних справ планує провести конкурс у січні цього року. Однак у проведенні процедури закупівлі міністерство не використовуватиме електронну систему.
Тендерної документації, в якій вказано вимоги до виконавця робіт, на сайті немає. Даних про тих, хто згоден надати послуги з дезінфекції і труїння гризунів, поки теж немає.
Нагадаємо, зі слів керівника сумської митниці, миші з’їли дві тони горіхів, що були конфісковані та зберігалися у складських приміщеннях його закладу.
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16 01 2019 12:10 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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