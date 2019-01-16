У МЗС виділили майже 28 тис. грн на труїння гризунів

Міністерство закордонних справ планує замовити послуги з дезінфекції і труїння гризунів на суму 27 936 тис. грн.

Така інформація з'явилася на сайті публічних закупівель Prozorro.

Міністерство закордонних справ планує провести конкурс у січні цього року. Однак у проведенні процедури закупівлі міністерство не використовуватиме електронну систему.

Тендерної документації, в якій вказано вимоги до виконавця робіт, на сайті немає. Даних про тих, хто згоден надати послуги з дезінфекції і труїння гризунів, поки теж немає.

Нагадаємо, зі слів керівника сумської митниці, миші з’їли дві тони горіхів, що були конфісковані та зберігалися у складських приміщеннях його закладу.