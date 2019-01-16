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У МЗС виділили майже 28 тис. грн на труїння гризунів

Замовити послуги в міністерстві планують через сайт електронних закупівель
Міністерство закордонних справ планує замовити послуги з дезінфекції і труїння гризунів на суму 27 936 тис. грн.
У МЗС виділили майже 28 тис. грн на труїння гризунів Фото: соцмережі

Така інформація з'явилася на сайті публічних закупівель Prozorro

Міністерство закордонних справ планує провести конкурс у січні цього року. Однак у проведенні процедури закупівлі міністерство не використовуватиме електронну систему. 

Тендерної документації, в якій вказано вимоги до виконавця робіт, на сайті немає. Даних про тих, хто згоден надати послуги з дезінфекції і труїння гризунів, поки теж немає. 

Нагадаємо, зі слів керівника сумської митниці, миші з’їли дві тони горіхів, що були конфісковані та зберігалися у складських приміщеннях його закладу.

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16 01 2019 12:10
ТЕГИ: МЗС, ProZorro
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