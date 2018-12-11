CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Міністерстві закордонних справ України заявили про перемогу у компанії з коректного вживання назви міста "Київ" латиницею.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У МЗС похвалилися перемогою у компанії з коректного вживання назви "Київ" латиницею
Відтепер Athens Airport почав використовувати "Kyiv"
Фото: Facebook.com/UkraineMFA
Відтепер один з найбільших аеропортів світу Athens Airport, що в Греції, почав використовувати коректну назву української столиці "Kyiv", повідомляє прес-служба відомства у Facebook.
Нагадаємо, що берегова охорона грецького м. Патра затримала українське судно з трьома членами екіпажу за підозрою у перевезенні нелегальних мігрантів.
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12 11 2018 14:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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