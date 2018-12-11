У МЗС похвалилися перемогою у компанії з коректного вживання назви "Київ" латиницею Відтепер Athens Airport почав використовувати "Kyiv"

У Міністерстві закордонних справ України заявили про перемогу у компанії з коректного вживання назви міста "Київ" латиницею.

Фото: Facebook.com/UkraineMFA

Відтепер один з найбільших аеропортів світу Athens Airport, що в Греції, почав використовувати коректну назву української столиці "Kyiv", повідомляє прес-служба відомства у Facebook. Нагадаємо, що берегова охорона грецького м. Патра затримала українське судно з трьома членами екіпажу за підозрою у перевезенні нелегальних мігрантів.

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