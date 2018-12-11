Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У МЗС похвалилися перемогою у компанії з коректного вживання назви "Київ" латиницею

Відтепер Athens Airport почав використовувати "Kyiv"
У Міністерстві закордонних справ України заявили про перемогу у компанії з коректного вживання назви міста "Київ" латиницею.
У МЗС похвалилися перемогою у компанії з коректного вживання назви "Київ" латиницею Фото: Facebook.com/UkraineMFA

Відтепер один з найбільших аеропортів світу Athens Airport, що в Греції, почав використовувати коректну назву української столиці "Kyiv", повідомляє прес-служба відомства у Facebook.

Нагадаємо, що берегова охорона грецького м. Патра затримала українське судно з трьома членами екіпажу за підозрою у перевезенні нелегальних мігрантів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 11 2018 14:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Політична естрада

Політична естрада

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.