У МЗС Польщі надали категоричну відповідь щодо заборони в’їзду до України меру Перемишля

Віце-міністр закордонних справ Польщі Ян Дзєдзічак прокоментував подальші кроки Варшави у відповідь на заборону України пропускати на свою територію мера Перемишля Роберта Хоми.

"Без пояснення цієї ситуації, без скасування цього рішення - ми собі не уявляємо подальшої співпраці", - цитує Дзєдзічака видання Радіо Польща.

Він додав, що у випадку, якщо українська сторона не скасує цього рішення, то польські дипломати не поїдуть на спільний з Україною форум в польському місті Жешув, що розпочинається у п’ятницю, 27 січня.

Віце-міністр наголосив, що таким буде лише початок польської реакції, котра матиме "справді серйозні наслідки".

Нагадаємо, що посольство Польщі направило в Міністерство закордонних справ України ноту з проханням пояснити обставини заборони на в'їзд для мера Перемишля Роберта Хоми.

Раніше прес-секретар Служби безпеки Олена Гітлянська повідомила, що підставою для рішення про заборону на в'їзд була "систематична антиукраїнська діяльність і підтримка антиукраїнських рухів".

Нагадаємо, 17 січня Хому не впустили на територію України. Мер Перемишля їхав до Львова на запрошення генерального консула Польщі. СБУ заборонила йому в'їзд в Україну терміном на п'ять років.

10 грудня в Перемишлі відбувся "Марш орлят перемишльських і львівських". Коли колона проходила повз "Український народний дім", один з учасників акції закричав "Смерть українцям!" польською мовою. Над акцією взяв патронат мер Роберт Хома.