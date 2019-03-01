Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Клімкін пояснив причину закриття виборчих дільниць при дипломатичних установах в Росії

За його словами, ті, хто проживає у Росії постійно, матимуть можливість голосувати в посольствах України у Грузії, Фінляндії й Казахстані
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін пояснює ліквідацію виборчих дільниць у Росії, рішення про що днями ухвалив Центрвиборчком, насамперед питанням безпеки виборців.
Клімкін пояснив причину закриття виборчих дільниць при дипломатичних установах в Росії Фото: afp.com

"Ми вважаємо, що проведення вільних і чесних виборів на території країни-агресора є неможливим, позбавленим політичного і юридичного сенсу, а для тих, хто вирішить узяти в них участь, – просто небезпечним", – написав Клімкін в колонці на "Українській правді".

За словами Клімкіна, ті українські громадяни, які перебувають на території Росії тимчасово (а це переважна більшість), зможуть віддати свій голос в Україні за місцем постійного проживання, "необхідно тільки пересвідчитися, що вас внесли у списки".

За його даними, в Росії зараз перебуває понад два з половиною мільйони українських громадян.

31 грудня Центральна виборча комісія ліквідувала виборчі дільниці на території Росії. П’ять виборчих дільниць у дипломатичних представництвах України на території Росії, які були затверджені ще 2012 року, відповідно до цієї постанови перестануть існувати.

Нагадаємо, що у вівторок, 26 листопада, Верховна Рада призначила вибори президента України на 31 березня 2019 року. Голосування на виборах Президента проводитиметься з 8-ї до 20-ї години.

Також, в Україні з понеділка, 31 грудня, розпочався виборчий процес виборів президента.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 01 2019 11:24
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.