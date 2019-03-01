Клімкін пояснив причину закриття виборчих дільниць при дипломатичних установах в Росії
"Ми вважаємо, що проведення вільних і чесних виборів на території країни-агресора є неможливим, позбавленим політичного і юридичного сенсу, а для тих, хто вирішить узяти в них участь, – просто небезпечним", – написав Клімкін в колонці на "Українській правді".
За словами Клімкіна, ті українські громадяни, які перебувають на території Росії тимчасово (а це переважна більшість), зможуть віддати свій голос в Україні за місцем постійного проживання, "необхідно тільки пересвідчитися, що вас внесли у списки".
За його даними, в Росії зараз перебуває понад два з половиною мільйони українських громадян.
31 грудня Центральна виборча комісія ліквідувала виборчі дільниці на території Росії. П’ять виборчих дільниць у дипломатичних представництвах України на території Росії, які були затверджені ще 2012 року, відповідно до цієї постанови перестануть існувати.
Нагадаємо, що у вівторок, 26 листопада, Верховна Рада призначила вибори президента України на 31 березня 2019 року. Голосування на виборах Президента проводитиметься з 8-ї до 20-ї години.
Також, в Україні з понеділка, 31 грудня, розпочався виборчий процес виборів президента.
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