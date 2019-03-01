Клімкін пояснив причину закриття виборчих дільниць при дипломатичних установах в Росії

За його словами, ті, хто проживає у Росії постійно, матимуть можливість голосувати в посольствах України у Грузії, Фінляндії й Казахстані

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін пояснює ліквідацію виборчих дільниць у Росії, рішення про що днями ухвалив Центрвиборчком, насамперед питанням безпеки виборців.

"Ми вважаємо, що проведення вільних і чесних виборів на території країни-агресора є неможливим, позбавленим політичного і юридичного сенсу, а для тих, хто вирішить узяти в них участь, – просто небезпечним", – написав Клімкін в колонці на "Українській правді".

За словами Клімкіна, ті українські громадяни, які перебувають на території Росії тимчасово (а це переважна більшість), зможуть віддати свій голос в Україні за місцем постійного проживання, "необхідно тільки пересвідчитися, що вас внесли у списки".

За його даними, в Росії зараз перебуває понад два з половиною мільйони українських громадян.

31 грудня Центральна виборча комісія ліквідувала виборчі дільниці на території Росії. П’ять виборчих дільниць у дипломатичних представництвах України на території Росії, які були затверджені ще 2012 року, відповідно до цієї постанови перестануть існувати.