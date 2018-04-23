ПОЛІТИКА НОВИНИПосол із особливих доручень МЗС і спецпредставник президента Росії з питань міжнародного співробітництва в сфері інформаційної безпеки Андрій Крутських заявив, що РФ не збирається давати США гарантій того, що в американські вибори не буде відбуватися втручання.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У МЗС РФ не змогли гарантувати невтручання в американські вибори
У міністерстві не змогли дати 100% гарантій
Фото: tass.ru
Про це передає Комерсант.
"За даними американських же ЗМІ, самі США як мінімум 85 разів серйозно втручалися в справи інших країн. І в наші політичні процеси вони теж втручалися. Якщо про щось домовлятися, то тільки про взаємні гарантії. А краще про універсальні гарантії і правилах поведінки, як уже багато років пропонує Росія. Виконувати чиїсь ультимативні вимоги та надавати односторонні гарантії ми не будемо ", - заявив Крутських.
Нагадаємо, Демократична партія США подала багатомільйонний позов проти російського уряду, кампанії Дональда Трампа та організації WikiLeaks. Партія звинувачує їх у змові заради зриву президентської кампанії у США в 2016 році для перемоги Дональда Трампа.
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