У МЗС Росії назвали ситуацію із Саакашвілі ганьбою для України
"Це ганьба для українського народу: стороння людина стоїть біля керма політичних процесів і дестабілізує ситуацію, займається брудними іграми, займається тільки руйнуванням. Це ще й проблема грузинського народу. Проблема в тому, що він один з найбільш розкручених представників Грузії у світі, і по його неадекватній поведінці судять про весь народ", - сказала представник МЗС РФ, повідомляють "РИА Новости" з посиланням на "Комсомольску правду".
Як відомо, 5 грудня, слідчі ГПУ разом зі спецназівцями СБУ затримали Міхеїла Саакашвілі після обшуків у його квартирі. СБУ повідомила, що Саакашвілі затримали за статтею "сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".
Згодом біля автомобілю спецпризначенців, в який посадили Саакашвілі, зібралась купа народу, вони заблокували виїзд мікроавтобуса і прокололи йому шини.
Водночас, на спеціальному брифінгу генпрокурор Юрій Луценко оприлюднив запис розмови Міхеїла Саакашвілі із олігархом-втікачем Сергієм Курченком. Курченко нібито вирішив спонсорувати лідера "Руху нових сил" в обмін на повернення активів, які втратив після втечі в Москву.
У понеділок, 11 грудня, у Печерському райсуді розглядали обрання запобіжного заходу затриманому лідерові "Руху нових сил" Міхеілу Саакашвілі. Суд відпустив Саакашвілі на час розслідування.
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