У МЗС Росії назвали ситуацію із Саакашвілі ганьбою для України

Також у відомстві кажуть, що Саакашвілі це проблема грузинів

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова вважає, що ситуація довкола колишнього президента Грузії, екс-губернатора Одеської області Міхеїла Саакашвілі - це ганьба для України

"Це ганьба для українського народу: стороння людина стоїть біля керма політичних процесів і дестабілізує ситуацію, займається брудними іграми, займається тільки руйнуванням. Це ще й проблема грузинського народу. Проблема в тому, що він один з найбільш розкручених представників Грузії у світі, і по його неадекватній поведінці судять про весь народ", - сказала представник МЗС РФ, повідомляють "РИА Новости" з посиланням на "Комсомольску правду".

Як відомо, 5 грудня, слідчі ГПУ разом зі спецназівцями СБУ затримали Міхеїла Саакашвілі після обшуків у його квартирі. СБУ повідомила, що Саакашвілі затримали за статтею "сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

Згодом біля автомобілю спецпризначенців, в який посадили Саакашвілі , зібралась купа народу, вони заблокували виїзд мікроавтобуса і прокололи йому шини.

Водночас, на спеціальному брифінгу генпрокурор Юрій Луценко оприлюднив запис розмови Міхеїла Саакашвілі із олігархом-втікачем Сергієм Курченком . Курченко нібито вирішив спонсорувати лідера "Руху нових сил" в обмін на повернення активів, які втратив після втечі в Москву.

У понеділок, 11 грудня, у Печерському райсуді розглядали обрання запобіжного заходу затриманому лідерові "Руху нових сил" Міхеілу Саакашвілі. Суд відпустив Саакашвілі на час розслідування.