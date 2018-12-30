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У МЗС Росії обурилися, що Україна взяла під контроль "сіру зону"

Там заявили, що дії ЗСУ істотно збільшили ризик прямого зіткнення
У МЗС РФ висловили обурення заявою радника президента України Юрія Бірюкова про взяття під контроль всієї "сірої зони" на Донбасі.
У МЗС Росії обурилися, що Україна взяла під контроль "сіру зону" Фото:unian.net

"Обурені заявою радника президента України Юрія Бірюкова, зробленою в ефірі телеканалу "Прямий" 26 грудня. Політик буквально заявив наступне: "Практично вся так звана "сіра зона" вже зараз повністю звільнена і взята під контроль", - йдеться в коментарі МЗС РФ, опублікованому на сайті відомства.

"Прекрасно відомо, що небезпечне наближення ЗСУ до позицій ополчення - а саме це і відбувається в результаті захоплення українцями "сірої зони" - істотно збільшує ризик прямого зіткнення", - заявили в МЗС РФ.

Там розцінюють цю заяву як "відверту провокацію, спрямовану на зрив мирного процесу" і закликають СММ ОБСЄ дати принципову оцінку діям української сторони.

Нагадаємо, що радник президента України Юрій Бірюков заявив, що Збройні Сили України взяли під контроль і звільнили від проросійських бойовиків майже всю "сіру зону" на Донбасі.

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30 12 2018 11:58
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