У МЗС Росії обурилися, що Україна взяла під контроль "сіру зону"
"Обурені заявою радника президента України Юрія Бірюкова, зробленою в ефірі телеканалу "Прямий" 26 грудня. Політик буквально заявив наступне: "Практично вся так звана "сіра зона" вже зараз повністю звільнена і взята під контроль", - йдеться в коментарі МЗС РФ, опублікованому на сайті відомства.
"Прекрасно відомо, що небезпечне наближення ЗСУ до позицій ополчення - а саме це і відбувається в результаті захоплення українцями "сірої зони" - істотно збільшує ризик прямого зіткнення", - заявили в МЗС РФ.
Там розцінюють цю заяву як "відверту провокацію, спрямовану на зрив мирного процесу" і закликають СММ ОБСЄ дати принципову оцінку діям української сторони.
Нагадаємо, що радник президента України Юрій Бірюков заявив, що Збройні Сили України взяли під контроль і звільнили від проросійських бойовиків майже всю "сіру зону" на Донбасі.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У Раді побилися депутати з коаліції і "Опоблоку", - ВІДЕО
- ВІДЕО У Маріуполі затримали пенсіонера, який розклеював плакати з Януковичем
- ВІДЕО З'явилось відео тарану російськими військовими українського катера, - ОНОВЛЕНО
- Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКАВоєнний стан почне діяти 28 листопада о 9:00 ранку
- Оренда квартири за $17 000/місяць, Бентлі і Мальдіви: незадекларовані витрати депутата ПавелкаАндрій Павелко – голова бюджетного комітету та за сумісництвом голова Федерації Футболу України. Хоча офіційно він неодружений, після скандальної публікації фото, на якому дитина в салоні елітного авто бавиться з Кубком ліги Чемпіонів, у публічному просторі з'явилась інформація, що дівчинка - падчерка Павелка, а її мати - Катерина Чаус - цивільна дружина народного депутата