Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У МЗС Росії підтвердили загибель російських військових у Сирії

Також під час цього зіткнення є поранені - їх кілька десятків
У МЗС РФ визнали загибель росіян під час "нещодавнього військового зіткнення" у Сирії.
У МЗС Росії підтвердили загибель російських військових у Сирії Фото: Hromadske.tv

В офіційному повідомленні МЗС РФ сказано, що у військовому зіткненні, в якому жодним чином не брали участь військовослужбовці РФ і не застосовувалися штатні технічні засоби, є загиблі громадяни Росії і країн СНД.

Також під час цього зіткнення є поранені - їх кілька десятків.

"Їм було надано сприяння для повернення в Росію де, наскільки нам відомо, вони проходять курси лікування в різних медичних установах", - сказано в повідомленні.

У російському дипломатичному відомстві додали, що в Сирії знаходяться російські громадяни, які поїхали туди з власної волі і з різними цілями.

Нагадаємо, за даними Reuters, у Сирії унаслідок авіаудару міжнародної коаліції під командуванням США минулого тижня загинули або поранені близько 300 найманців приватної військової компанії.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 02 2018 15:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Кофі Аннан: соцмережі та інформаційні технології є загрозою демократії

Кофі Аннан: соцмережі та інформаційні технології є загрозою демократії

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.