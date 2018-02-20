У МЗС Росії підтвердили загибель російських військових у Сирії
В офіційному повідомленні МЗС РФ сказано, що у військовому зіткненні, в якому жодним чином не брали участь військовослужбовці РФ і не застосовувалися штатні технічні засоби, є загиблі громадяни Росії і країн СНД.
Також під час цього зіткнення є поранені - їх кілька десятків.
"Їм було надано сприяння для повернення в Росію де, наскільки нам відомо, вони проходять курси лікування в різних медичних установах", - сказано в повідомленні.
У російському дипломатичному відомстві додали, що в Сирії знаходяться російські громадяни, які поїхали туди з власної волі і з різними цілями.
Нагадаємо, за даними Reuters, у Сирії унаслідок авіаудару міжнародної коаліції під командуванням США минулого тижня загинули або поранені близько 300 найманців приватної військової компанії.
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