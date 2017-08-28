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У МЗС Росії спростували наявність у Клімкіна російського громадянства

Слова Саакашвілі виявились неправдою
Міністерство закордонних справ Російської Федерації спростувало інформацію про наявність у міністра закордонних справ України Павла Клімкіна російського громадянства.
У МЗС Росії спростували наявність у Клімкіна російського громадянства Павло Клімкін. Фото: rbc.ua

"За інформацією МЗС Росії, відомості щодо наявності у Клімкіна Павла Анатолійовича громадянства Росії відсутні", - відповіли в міністерстві на запит газети Коммерсант.

Нагадаємо, що раніше колишній губернатор Одеської області, а нині позбавлений українського громадянства Міхеїл Саакашвілі заявив, що глава МЗС Павло Клімкін має громадянство РФ.

"Павло Клімкін етнічно не українець, а росіянин, народився в Росії, наскільки я розумію, має там громадянство і українською говорить гірше за мене", - розповів політик.

Павло Клімкін заявив, що у нього немає іншого громадянства, крім України.

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