У МЗС Росії спростували наявність у Клімкіна російського громадянства

Міністерство закордонних справ Російської Федерації спростувало інформацію про наявність у міністра закордонних справ України Павла Клімкіна російського громадянства.

"За інформацією МЗС Росії, відомості щодо наявності у Клімкіна Павла Анатолійовича громадянства Росії відсутні", - відповіли в міністерстві на запит газети Коммерсант.

Нагадаємо, що раніше колишній губернатор Одеської області, а нині позбавлений українського громадянства Міхеїл Саакашвілі заявив, що глава МЗС Павло Клімкін має громадянство РФ.

"Павло Клімкін етнічно не українець, а росіянин, народився в Росії, наскільки я розумію, має там громадянство і українською говорить гірше за мене", - розповів політик.

Павло Клімкін заявив, що у нього немає іншого громадянства, крім України.