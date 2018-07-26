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У МЗС Росії відповіли на "Кримську декларацію" Держдепу

Європейський Союз підтримав "Кримську декларацію США"
Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова прокоментувала "Кримську декларацію" Держдепартаменту США.
У МЗС Росії відповіли на "Кримську декларацію" Держдепу Марія Захарова. Фото: svoboda.org

"А адже Спільний план дій щодо іранської ядерної програми і Паризька хартія по клімату теж недавно були офіційною політикою США. Особисто Обама так вирішив. А потім Трамп взяв і переревирішив. Знаємо ми ціну цим "доленосним деклараціям", - написала Захарова у Facebook

Нагадаємо, що Державний департамент США закріпив у спеціальній декларації політику невизнання анексії Криму РосієюДерждеп порівняв цей документ з Декларацією Веллеса від 1940 року, яка закріпила політику США щодо невизнання анексії Балтійських країн Радянським Союзом.

Європейський Союз підтримав "Кримську декларацію США" та вважає, що документ ілюструє міцну позицію щодо незаконної анексії Криму Росією.

Відзначимо, що раніше держсекретар Майк Помпео заявив, що США ніколи не визнають російську окупацію Криму і будуть наполягати на територіальній цілісності України. У Держдепі в черговий раз визнали, що Росія порушила міжнародне право. Держсекретар закликав Росію припинити окупацію Криму.

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26 07 2018 10:37
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