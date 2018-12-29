МЗС Росії відповіло на вимогу Меркель і Макрона звільнити українських моряків

Про захоплених в районі Керченської протоки українських моряків російське МЗС навіть не згадало

У Міністерстві закордонних справ Росії відреагували на вимогу канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона звільнити захоплених РФ українських моряків і забезпечити безперешкодне судноплавство в Керченській протоці.

Так, в офіційній заяві йдеться, що звинувачення Берліна і Парижа на адресу Москви щодо порушень прав людини в окупованому Криму і ескалації напруженості в Азовському морі "викликає жаль".

Коментуючи блокування Росією Керченської протоки, у міністерстві заявили, що РФ нібито забезпечує "свободу судноплавства в цьому регіоні у відповідності з наявними російсько-українськими домовленостями, внутрішнім законодавством і застосовними міжнародними нормами".

При цьому про захоплених в районі Керченської протоки українських моряків російське МЗС навіть не згадало.

Раніше Меркель і президент Франції Еммануель Макрон заявили, що вимагають від президента Росії Володимира Путіна забезпечити безперешкодне проходження всіх суден через Керченську протоку і негайного звільнити українських моряків.

Нагадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Після цього проходження суден, які прямували в українські порти в Азовському морі, кілька днів було повністю заблоковане.

Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.