МЗС Росії відповіло на вимогу Меркель і Макрона звільнити українських моряків
Так, в офіційній заяві йдеться, що звинувачення Берліна і Парижа на адресу Москви щодо порушень прав людини в окупованому Криму і ескалації напруженості в Азовському морі "викликає жаль".
Коментуючи блокування Росією Керченської протоки, у міністерстві заявили, що РФ нібито забезпечує "свободу судноплавства в цьому регіоні у відповідності з наявними російсько-українськими домовленостями, внутрішнім законодавством і застосовними міжнародними нормами".
При цьому про захоплених в районі Керченської протоки українських моряків російське МЗС навіть не згадало.
Раніше Меркель і президент Франції Еммануель Макрон заявили, що вимагають від президента Росії Володимира Путіна забезпечити безперешкодне проходження всіх суден через Керченську протоку і негайного звільнити українських моряків.
Нагадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.
Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Після цього проходження суден, які прямували в українські порти в Азовському морі, кілька днів було повністю заблоковане.
Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.
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