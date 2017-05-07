У МЗС розчаровані заявами польських дипломатів про Бандеру та Донбас

У зв’язку з висловлюваннями Ващиковського щодо України був запрошений посол Польщі в Україні Ян Пєкло

У МЗС України заявили про некоректність висловлювань міністра закордонних справ Польщі Вітольда Ващиковського щодо Донбасу та постаті Степана Бандери

Про це повідомляє прес-служба вітчизняного зовнішньополітичного відомства.

Як зазначається, у зв’язку з висловлюваннями Ващиковського щодо України був запрошений посол Польщі в Україні Ян Пєкло.

"У ході зустрічі польському дипломату було наголошено, що в Україні з розчаруванням сприйняли нещодавні висловлювання глави зовнішньополітичного відомства Польщі стосовно нашої держави на тлі триваючого активного діалогу на високому рівні. Звернено увагу на некоректність висловлювань міністра Ващиковського стосовно ситуації на Сході України", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що український народ платить надзвичайно велику ціну за незалежність, цивілізаційний вибір розвитку, а також за те, щоб не допустити на територію Польщі та інших країн ЄС російські війська.

"Привернуто також увагу до необхідності більш стриманого підходу польського політикуму до чутливих історичних питань та згадано про неодноразові заклики не політизувати чутливі сторінки спільного історичного минулого, що може використовуватися третьою стороною на шкоду інтересам України та Польщі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що поляки накладуть вето на потенційний вступ України в ЄС, якщо не будуть вирішені історичні питання і питання прав національних меншин.