У МЗС Румунії висловили стурбованість прийнятим ВРУ законом про освіту
Румунія висловила стурбованість прийнятим Верховною Радою України законом про освіту. Про це йдеться в заяві МЗС Румунії.
"Міністерство закордонних справ (Румунії, - ред.) стурбоване прийнятим 5 вересня Верховною Радою закону про освіту, зокрема статтею 7, яка стосується навчання мовою національних меншин", - йдеться в документі.
У зовнішньополітичному відомстві нагадали, що згідно з Рамковою конвенцією про захист національних меншин, держава бере на себе зобов'язання визнавати право особи-представника національних меншин на навчання рідною мовою.
"Ми висловлюємо сподівання, що права румунської меншини в Україні буде збережено, і підкреслюємо стурбованість румунської влади у зв'язку з цим питанням", - заявили в МЗС.
У міністерстві заявили, що питання навчання представників румунської меншини на рідній мові буде обговорюватися під час візиту до Києва державного секретаря Румунії Віктора Мікулі наступного тижня.
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Нагадаємо,що 5 вересня депутати Верховної Ради підтримали закон про освіту в Україні, який передбачає 12-річне навчання в школі та підвищення зарплати вчителів. Законом визначено, що мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова, тобто українська.
Відзначимо, що премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував Україні обговорити підписання угоди про подвійне громадянство для угорців, які мешкають в Україні.
Угорщинна вважає, що інтереси угорців, що мешкають закордоном, будуть захищені, якщо етнічні угорські партії будуть представлені в місцевих парламентах.
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