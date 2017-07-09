Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У МЗС Румунії висловили стурбованість прийнятим ВРУ законом про освіту

У Румунії сподіваються, що права румунської меншини в Україні буде збережено
Румунський уряд має намір обговорити з владою України питання навчання представників румунської меншини на рідній мові
У МЗС Румунії висловили стурбованість прийнятим ВРУ законом про освіту Фото: zn.ua

Румунія висловила стурбованість прийнятим Верховною Радою України законом про освіту. Про це йдеться в заяві МЗС Румунії.

"Міністерство закордонних справ (Румунії, - ред.) стурбоване прийнятим 5 вересня Верховною Радою закону про освіту, зокрема статтею 7, яка стосується навчання мовою національних меншин", - йдеться в документі.

У зовнішньополітичному відомстві нагадали, що згідно з Рамковою конвенцією про захист національних меншин, держава бере на себе зобов'язання визнавати право особи-представника національних меншин на навчання рідною мовою.

"Ми висловлюємо сподівання, що права румунської меншини в Україні буде збережено, і підкреслюємо стурбованість румунської влади у зв'язку з цим питанням", - заявили в МЗС.

У міністерстві заявили, що питання навчання представників румунської меншини на рідній мові буде обговорюватися під час візиту до Києва державного секретаря Румунії Віктора Мікулі наступного тижня.

Читайте також: Найстаріша ромська школа Європи в Ужгороді: іноземний слід та небайдужість українців

Нагадаємо,що 5 вересня депутати Верховної Ради підтримали закон про освіту в Україні, який передбачає 12-річне навчання в школі та підвищення зарплати вчителів. Законом визначено, що мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова, тобто українська.

Відзначимо, що премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував Україні обговорити підписання угоди про подвійне громадянство для угорців, які мешкають в Україні.

Угорщинна вважає, що інтереси угорців, що мешкають закордоном, будуть захищені, якщо етнічні угорські партії будуть представлені в місцевих парламентах.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 09 2017 21:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Координатор акції за легалізацію нерозмитнених авто: Луценко пропонує загнати 2 млн людей у боргову яму

Координатор акції за легалізацію нерозмитнених авто: Луценко пропонує загнати 2 млн людей у боргову яму

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.