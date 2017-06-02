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У МЗС Угорщини заявили, що з боку ЄС нечесно зволікати з наданням безвізу Україні

Глава МЗС повторив, що санкції проти Росії не досягли своєї мети
Голова МЗС Угорщини Пейтер Сійярто заявив, що нечесно з боку Європейського союзу зволікати з наданням безвізового режиму Україні в той час, як вона виконала всі вимоги ЄС.
У МЗС Угорщини заявили, що з боку ЄС нечесно зволікати з наданням безвізу Україні Петер Сійярто. Фото: Reuters / LASZLO BALOGH

Він закликав до прогресу з уведенням у дію домовленостей про вільну торгівлю між ЄС та Україною, повідомляє "Радіо Свобода".

На думку Сійярто, реальною допомога стала б тоді, якби об’єднана Європа зробила це в комплексі, тобто зняла бар’єри на шляху пересування товарів, послуг і громадян України на Захід.

За словами керівника МЗС Угорщини, не можна ставити під сумнів суверенітет України та інтеграцію її територій, але не слід забувати про актуальні життєві потреби національних меншин, включно зі 150-тисячною угорською громадою.

Пейтер Сійярто вкотре повторив свою думку, згідно з якою введені Заходом економічні санкції проти Росії через її агресію в Україні з політичної точки зору провалилися, тому що не досягли своєї мети, адже Мінські домовленості не виконуються.

Нагадаємо, що глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що європейські санкції проти Росії неефективні і мають бути скасовані.

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06 02 2017 20:37
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