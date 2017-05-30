CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗустріч лідерів країн "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція і Росія) може відбутися вже влітку 2017 рокуПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У МЗС України допустили зустріч лідерів "нормандської четвірки" цього літа
Олена Зеркаль розповіла, коли очікується зустріч лідерів "нормандської четвірки"
Фото:espreso.tv
Про це повідомила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль.
"Я думаю, що цілком реальна зустріч влітку. Пані Меркель [канцлер Німеччини Ангела Меркель] є дуже заангажована в цей процес. І попередньо обговорювалося, що така зустріч буде після її повернення з літніх канікул", - сказала вона в ефірі 5 каналу.
За словами Зеркаль, всі сторони "нормандського формату" розуміють, що не буде "швидкого результату" від зустрічі.
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