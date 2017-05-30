У МЗС України допустили зустріч лідерів "нормандської четвірки" цього літа

Зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція і Росія) може відбутися вже влітку 2017 року

Про це повідомила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль.

"Я думаю, що цілком реальна зустріч влітку. Пані Меркель [канцлер Німеччини Ангела Меркель] є дуже заангажована в цей процес. І попередньо обговорювалося, що така зустріч буде після її повернення з літніх канікул", - сказала вона в ефірі 5 каналу.

За словами Зеркаль, всі сторони "нормандського формату" розуміють, що не буде "швидкого результату" від зустрічі.