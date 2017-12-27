У МЗС України кажуть, що не створювали акаунт у Twitter для кота

Кота годують і дозволяють йому виходити на вулицю, але мишей поки що не приносив

У міністерстві закордонних справ України підтвердили, що в їхній будівлі в Києві оселився кіт Амбассадор, однак акаунт у соціальній мережі для нього не створювали.

"Кіт став несподіванкою", - так появу Амбассадора описала заступниця начальника управління інформації МЗС України Олена Ващенко, інформує BBC Україна.

За її словами, він прийшов до міністерства 21 грудня - напередодні Дня дипломатії. Міністр Павло Клімкін тоді написав про Амбассадора у Twitter: "Або на конкурс на посаду прийшов, або за годину Христю Фріланд зустрічатиме".

Cвітлину з котом, що спить на стільці в міністерстві, 26 грудня запостив у Twitter політичний директор МЗС Олексій Макеєв. Дипломат повідомив, що кіт Амбассадор "буде представляти українськокотячі інтереси на міжнародній арені, захищати від русощурів та сприяти виходу українського молока на світові ринки".

27 грудня в кота з'явився власний акаунт у Twitter. За лічені години, на нього підписалася понад сотня користувачів. При цьому у міністерстві ВВС Україна сказали, що не створювали сторінку для кота.

У міністерстві додали, що кота годують і дозволяють йому виходити на вулицю, але мишей поки що не приносив.