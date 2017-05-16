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У МЗС України відреагували на закиди Москви щодо блокування Яндекса та ВКонтакте

У МЗС України заявили про відсутність здорового глузду в звинуваченнях РФ
Речниця Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца назвала "верхом цинізму" реакцію МЗС Росії на блокування російських ЗМІ, інтернет-сервісів і соціальних мереж.
У МЗС України відреагували на закиди Москви щодо блокування Яндекса та ВКонтакте Фото: mo.odessa.ua

"Агресор, який всупереч всім нормам окупував Крим і веде війну на Донбасі, говорить про право і мораль. Верх цинізму", - заявила вона в Twitter.

Зазначимо, що російське МЗС назвало рішення української влади розширити антиросійські санкції "відвертим і нахабним нехтуванням Києвом загальноприйнятих міжнародних норм і зобов'язань".

"Київ готовий "закрити" очі і вуха своїм громадянам, аби приховати від них альтернативну, а не намальовану українськими пропагандистами реальну картину справ в країні і за кордоном", - заявили в МЗС РФ.

Нагадаємо, що 16 травня президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

У списку санкцій 1228 фізичних осіб і 468 юридичних осіб.

Санкції передбачають блокування доступу до сервісів Яндекс, 1С, Софтлайн Груп, Корпорації Парус і ще низки інших російських IT-компаній. Також санкції торкнулися соціальних мереж ВКонтакте і Однокласники, а також сервісів Mail.ru.

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