У МЗС України відреагували на закиди Москви щодо блокування Яндекса та ВКонтакте
"Агресор, який всупереч всім нормам окупував Крим і веде війну на Донбасі, говорить про право і мораль. Верх цинізму", - заявила вона в Twitter.
Зазначимо, що російське МЗС назвало рішення української влади розширити антиросійські санкції "відвертим і нахабним нехтуванням Києвом загальноприйнятих міжнародних норм і зобов'язань".
"Київ готовий "закрити" очі і вуха своїм громадянам, аби приховати від них альтернативну, а не намальовану українськими пропагандистами реальну картину справ в країні і за кордоном", - заявили в МЗС РФ.
Нагадаємо, що 16 травня президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).
У списку санкцій 1228 фізичних осіб і 468 юридичних осіб.
Санкції передбачають блокування доступу до сервісів Яндекс, 1С, Софтлайн Груп, Корпорації Парус і ще низки інших російських IT-компаній. Також санкції торкнулися соціальних мереж ВКонтакте і Однокласники, а також сервісів Mail.ru.
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