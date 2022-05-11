НОВИНИУ Тегерані мають усвідомлювати, що наслідки співучасті в злочинах агресії росії проти України будуть набагато масштабнішими, аніж вигода від підтримки рфПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У МЗС відреагували на визнання Іраном постачання рф дронів
Фото з вільного доступу
Україна продовжуватиме вживати максимально жорстких заходів, аби унеможливити використання росією іранської зброї.
Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, коментуючи визнання Іраном постачання рф дронів, у Facebook.
"Глава МЗС Ірану публічно визнав, що Тегеран передавав бойові дрони рф нібито за кілька місяців до її повномасштабного вторгнення в Україну. Раніше Іран всіляко спростовував постачання озброєння росії, яке вона використовує у війні. Іранський міністр принагідно поширив інсинуації про начебто відмову української сторони від зустрічі з іранськими експертами під тиском західних партнерів", - написав Ніколенко.
Він зазначив, що Україна навчена довіряти лише фактам.
"Тому МЗС на чолі з Дмитром Кулебою, а також в тісній координації з українськими причетними відомствами, продовжуватиме вживати максимально жорстких заходів, аби унеможливити використання росією іранської зброї задля вбивств українців та знищення нашої критичної інфраструктури. У Тегерані мають усвідомлювати, що наслідки співучасті в злочинах агресії рф проти України будуть набагато масштабнішими, аніж вигода від підтримки росії", - зазначив Ніколенко.
Раніше міністр закордонних справ Ісламської Республіки Хосейн Амір Абдоллахіян заявив, що Іран постачав безпілотники до росії, але зробив це ще до початку вторгнення росії в Україну.
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