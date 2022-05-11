У МЗС відреагували на визнання Іраном постачання рф дронів

У Тегерані мають усвідомлювати, що наслідки співучасті в злочинах агресії росії проти України будуть набагато масштабнішими, аніж вигода від підтримки рф

Україна продовжуватиме вживати максимально жорстких заходів, аби унеможливити використання росією іранської зброї.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, коментуючи визнання Іраном постачання рф дронів, у Facebook

"Глава МЗС Ірану публічно визнав, що Тегеран передавав бойові дрони рф нібито за кілька місяців до її повномасштабного вторгнення в Україну. Раніше Іран всіляко спростовував постачання озброєння росії, яке вона використовує у війні. Іранський міністр принагідно поширив інсинуації про начебто відмову української сторони від зустрічі з іранськими експертами під тиском західних партнерів", - написав Ніколенко.

Він зазначив, що Україна навчена довіряти лише фактам.

"Тому МЗС на чолі з Дмитром Кулебою, а також в тісній координації з українськими причетними відомствами, продовжуватиме вживати максимально жорстких заходів, аби унеможливити використання росією іранської зброї задля вбивств українців та знищення нашої критичної інфраструктури. У Тегерані мають усвідомлювати, що наслідки співучасті в злочинах агресії рф проти України будуть набагато масштабнішими, аніж вигода від підтримки росії", - зазначив Ніколенко.