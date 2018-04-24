У НАБУ підтвердили затримання в Німеччині близького до Суркісів екс-нардепа

Готується пакет документів на екстрадицію головного фігуранта корупційної схеми з виведення коштів компанії "Запоріжжяобленерго".

У Німеччині затримали колишнього народного депутата Дмитра Крючкова, якого підозрюють у розкраданні коштів "Запоріжжяобленерго".

Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро України, передає Радіо Свобода.

"14 квітня на території Німеччини затриманий голова правління ЗАТ "ХК "Енергомережа", який підозрюється в скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 і ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364 КК України. Національне бюро готує пакет документів, необхідних для екстрадиції підозрюваного в Україну, який найближчим часом буде передано компетентним органам Німеччини", - йдеться у відповіді НАБУ на запит програми "Схеми".

Дмитро Крючков є фігурантом у справі про присвоєння 346 млн гривень "Запоріжжяобленерго", в якому більш ніж 60% акцій належить державі. У липні 2016-го Крючкова оголосили в розшук.

"Протягом 2015-2016 років ЗАТ "ХК "Енергомережа" уклало договори про відступлення права вимоги за електроенергію, яку ВАТ "Запоріжжяобленерго" постачало низці промислових підприємств. В результаті цього гроші за спожиту електрику не надходили ДП "Енергоринок" та ВАТ "Запоріжжяобленерго", а ЗАТ "ХК "Енергомережі", - заявили в НАБУ.

Розслідування триває з грудня 2015 року. У скоєнні злочину слідство підозрює двох осіб.

Міноритарний пакет акцій "Запоріжжяобленерго" належить братам Суркісам та Костянтину Григоришину.

Дмитро Крючков обирався народним депутатом України Верховної Ради п'ятого скликання від Блоку Юлії Тимошенко, був членом комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.