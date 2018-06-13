У НАБУ почали розслідування закупівель "футбольної трави" від ФФУ
У Бюро зауважили, що підставою для початку розслідування стали не лише заяви, які надійшли з цього приводу до НАБУ, але й результати проведеної інформаційно-аналітичної роботи детективів, пише УНН.
"Детективами Національного бюро на підставі одержаних заяв, зокрема заяви ГО "Ініціатива майбутнього", щодо можливих злочинів, вчинених службовими особами законодавчої, виконавчої гілок влади та ГС "Федерація Футболу України", проведено інформаційно-аналітичну роботу, за результатами якої зареєстроване кримінальне провадження № 52018000000000539 від 07.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України", - йдеться у відповіді НАБУ.
Нагадаємо, за даними “Бізнес.медіа”, наприкінці минулого року, менше ніж за місяць було проведено 300 тендерів (закупівля послуг з будівництва та реконструкції покриття для футбольних полів) без відкритих аукціонів. І левову частину цих закупівель виграли комерційна дочка ФФУ - "ФФУ Продакшин" - або пов’язані із ФФУ компанії.
За підсумками цих тендерів, як стверджують журналісти BIHUS info, комерційним структурам ФФУ вдалося освоїти кілька сотень мільйонів бюджетних коштів. При цьому ціна за квадратний метр поля штучної футбольної трави від "ФФУ Продакшин" була значно вищою за європейські аналоги.
Пізніше у ЗМІ з’явилась інформація про те, що представники ГО "Ініціатива майбутнього" звернулися до ГПУ та НАБУ із заявою про злочин щодо проведення тендерних закупівель послуг із будівництва та реконструкції футбольних полів.
Зауважимо, що минулого року на потреби реконструкції футбольних полів було передбачено з центрального бюджету України 270 млн грн. Усі вони були освоєні у надкороткі терміни наприкінці грудня 2017 року. Цього року на ці ж потреби держава вже виділила 370 млн грн.
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