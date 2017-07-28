У НАБУ повідомили, що справу стосовно Насірова завершено

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що відстороненому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову оголошено остаточну підозру.

Ситник зазначив, що справу буде передано до суду наступного тижня, передає Інтерфакс-Україна.

"Вчора йому було оголошено про підозру, й тому справа ця найближчим часом буде закінчена. Йому вже оголосили остаточну підозру. Прокурор вже погодив детективу остаточну підозру. Відповідно, справу вже закінчено", - заявив Ситник.

Нагадаємо, відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров знову звернувся із проханням до суду відпустити його на лікування за кордон.Однак Суд відмовив Насірову у виїзді за кордон.