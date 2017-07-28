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У НАБУ повідомили, що справу стосовно Насірова завершено

Прокурор вже погодив детективу остаточну підозру
Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що відстороненому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову оголошено остаточну підозру.
У НАБУ повідомили, що справу стосовно Насірова завершено Фото:Facebook Мустафа Найем

Ситник зазначив, що справу буде передано до суду наступного тижня, передає Інтерфакс-Україна.

"Вчора йому було оголошено про підозру, й тому справа ця найближчим часом буде закінчена. Йому вже оголосили остаточну підозру. Прокурор вже погодив детективу остаточну підозру. Відповідно, справу вже закінчено", - заявив Ситник.

Нагадаємо, відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров знову звернувся із проханням до суду відпустити його на лікування за кордон.Однак Суд відмовив Насірову у виїзді за кордон.

Як відомо, детективи НАБУ та прокурори САП ініціювали клопотання про стягнення застави в розмірі 100 млн грн, яку вніс відсторонений голова ДФС Роман Насіров, у дохід держави.

Солом'янський районний суд Києва вирішив продовжити запобіжний захід для голови Державної фіскальної служби Романа Насірова на два місяці, до 26 червня.

Однак захист Насірова вирішив оскаржити рішення про продовження йому запобіжного заходу у Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ).

Раніше Насіров запевнив, що носить електронний браслет, однак відмовився показувати його журналістам, тому що той в інтимній зоні.

 

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28 07 2017 06:34
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