У НАБУ розповіли, скільки справ розслідується на підставі е-декларацій
Про це з посиланням на офіційну відповідь Бюро повідомляє Цензор.НЕТ.
Понад половину справ розслідують за фактом незаконного збагачення, 19 - щодо можливого декларування недостовірної інформації. У діях п'яти чиновників вбачаються ознаки обох злочинів.
Серед фігурантів справ найчисленнішу групу утворюють судді - 17 осіб. На другому місці народні депутати - 16.
Щодо керівників центральних органів виконавчої влади відкрито 12 кримінальних проваджень.
6 проваджень стосуються е-декларацій службовців центральних органів виконавчої влади, стосовно 2 - співробітників прокуратури і правоохоронних органів, стосовно 1 - службовця СБУ, голови райдержадміністрації, заступника голови обласної ради, заступника міністра, особи вищого офіцерського складу військового формування, керівника неприбуткової установи.
Нагадаємо, 23 березня Верховна Рада внесла поправки до закону про електронне декларування, які звільняють від необхідності заповнювати електронні декларації військовослужбовцям контрактної форми служби і мобілізованих військових рядового, сержантського, старшинського та молодшого офіцерського складів. Водночас депутати зобов'язали подавати декларації низці інших осіб, серед них - члени громадських антикорупційних організацій та кандидати у депутати і президенти.
США, Великобританія і Євросоюз введення е-декларацій для антикорупціонерів засудили.
Президент підписав закон, але пообіцяв, що він буде доопрацьований у частині е-декларування для антикорупційних громадських організацій.
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