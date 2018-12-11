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У НАБУ склали "антирейтинг" справ, які ігноруються судами

Наразі лише у 35 провадженнях від НАБУ і САП ухвалено судові рішення
У Національному антикорупційному бюро України заявили, що з поміж 166 кримінальних проваджень, в яких станом на кінець жовтня 2018 року завершено досудове розслідування, у 48 справах навіть не відбулося підготовче судове засідання.
У НАБУ склали "антирейтинг" справ, які ігноруються судами Фото: nabu.gov.ua

"Антирейтинг" очолює так звана справа "тернопільських прокурорів", повідомляє прес-служба відомства.

"Суд вчергове постановив повернути обвинувальний акт. Провадження не розглядається вже майже 2 роки після передачі до суду – з 11 листопада 2016 року", - йдеться у повідомленні.

У НАБУ додають, що інша справа, за обвинуваченням посадовців у завданні збитків ПАТ "Державна продовольчо-зернова компанія", "подорожує" по різних судових інстанціях вже близько 22 місяців.

Повідомляється, що наразі лише у 35 провадженнях від НАБУ і САП ухвалено судові рішення.

За даними відомства, більшість з них затверджують угоди про визнання винуватості або звільнення від кримінальної відповідальності стосовно другорядних учасників корупційних злочинів.

Наголошується, що саме поставити фінальну крапку у справах від НАБУ і САП має Вищий антикорупційний суд, а винесені вироки допоможуть повернути арештовані під час розслідувань кошти в дохід держави.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування кримінального провадження щодо міністра інфраструктури Володимира Омеляна за підозрою у незаконному збагаченні й декларування недостовірної інформації.

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12 11 2018 10:18
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