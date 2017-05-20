У НАБУ стверджують, що затриманий хабарник не працює в них давно
"Ще раз наголошуємо, що жоден із співробітників НАБУ не був затриманий у зв'язку з розслідуванням ГПУ фактів вимагання неправомірної вигоди від підприємниці з Сумщини. Повідомлення з цього приводу, поширені прес-секретарем Юрія Луценка 19 травня на особистій сторінці в мережі Facebook, є брехливими і провокаційними", - йдеться в повідомленні прес-служби Бюро у Facebook.
У НАБУ також звинуватили прес-секретаря Луценка у поширенні фейків і пообіцяли не залишати без законодавчих наслідків.
"Станом на 13:00 20 травня не оприлюднено жодної офіційної заяви з боку ГПУ з приводу подій навколо "затримання працівника НАБУ" і незважаючи на офіційне спростування цієї інформації з боку Національного антикорупційного бюро, у багатьох ЗМІ набула поширення версія, що нібито затриманий займає посаду заступника начальника відділу одного з управлінь НАБУ. Наголошуємо, що чоловік, прізвище якого згадується в ЗМІ, не працює в Національному антикорупційному бюро з лютого 2017 року", - заявили в НАБУ.
У НАБУ підкреслили, що посада, яку займала ця особа, поки вакантна - конкурс на її заміщення було оголошено 12 квітня 2017 на офіційному сайті. Прийом документів від кандидатів завершено 14 травня.
"При звільненні службові посвідчення у працівника були вилучені. При цьому колишній співробітник вчасно не подав декларацію, як того вимагає закон від особи, яка припиняє діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави (так звана "декларація при звільненні"). З цього приводу управлінням внутрішнього контролю НАБУ було надіслано відповідне повідомлення в Національне агентство з питань запобігання корупції", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вчора Генеральна прокуратура заявила, що співробітника НАБУ та його спільника затримали за отримання хабара у розмірі 150 тисяч доларів.
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