У НАБУ внутрішній конфлікт навколо "кишенькового" судді, - журналіст

Бойко зазначає, що саме суддя Бобровник виносив рішення, задовольняючи клопотання НАБУ про арешти адвокатів, встановлення колосальних розмір застави для підозрюваних, проведенні обшуків і надання доступу до документів без законних підстав. При цьому, зазначає журналіст, члени Ради громадського контролю не реагували на подібні правопорушення

Член Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України Роман Маселко розгорнув в соцмережах кампанію проти кишенькового судді НАБУ Бобровника, який в Солом'янському суді Києва обслуговує забаганки директора НАБУ Артема Ситника і керівника САП Назара Холодницького.

Про це пише журналіст-розслідувач Володимир Бойко.

Зараз в Окружному адміністративному суді Києва розглядається позов про бездіяльність Артема Ситника, який допустив Романа Маселко до участі в Раді громадського контролю при НАБУ.

"Позов подав народний депутат Ігор Луценко, я представляю в суді позивача, а Маселко притягнутий судом до участі у справі на моє клопотання в якості третьої особи", - відзначає Бойко.

За його словами, Маселко, балотуючись у 2015 році до складу Ради громадського контролю при НАБУ разом зі своїм соратником по "автомайдану" Олексієм Гриценко подав фальшиві документи.

"Закон забороняє входити до складу цієї Ради депутатам місцевих рад, а Гриценко в той час був депутатом Київради. Щоб приховати цю обставину, Маселко і Гриценко підробили біографію Гриценко, яку внесли від імені" Автомайдану ". Ситник вдав, що він нічого не помітив , допустивши аферистів контролювати НАБУ. Але тепер ця обставина може стати причиною скасування всіх рішень атестаційної комісії НАБУ, починаючи з 2015 року", - пише журналіст.

Бойко зазначає: "Маселко даремно воює з кишеньковими суддями Ситника. Можливо, його і Гриценко ще будуть судити в Солом'янському райсуді Києва - за місцем скоєння злочину".

Нагадаємо, що справи за зверненням Національного антикорупційного бюро розслідують судді Солом'янського райсуду Києва - Андрій Макуха і Олександр Бобровник. На них обох НАБУ раніше відкрило кримінальні виробництва.

Серед скандальних рішень судді Солом'янського райсуду Олександра Бобровника - закриття кримінального провадження стосовно близького соратника Януковича Юрія Іванющенка.