У НАБУ внутрішній конфлікт навколо "кишенькового" судді, - журналіст
Про це пише журналіст-розслідувач Володимир Бойко.
Зараз в Окружному адміністративному суді Києва розглядається позов про бездіяльність Артема Ситника, який допустив Романа Маселко до участі в Раді громадського контролю при НАБУ.
"Позов подав народний депутат Ігор Луценко, я представляю в суді позивача, а Маселко притягнутий судом до участі у справі на моє клопотання в якості третьої особи", - відзначає Бойко.
За його словами, Маселко, балотуючись у 2015 році до складу Ради громадського контролю при НАБУ разом зі своїм соратником по "автомайдану" Олексієм Гриценко подав фальшиві документи.
"Закон забороняє входити до складу цієї Ради депутатам місцевих рад, а Гриценко в той час був депутатом Київради. Щоб приховати цю обставину, Маселко і Гриценко підробили біографію Гриценко, яку внесли від імені" Автомайдану ". Ситник вдав, що він нічого не помітив , допустивши аферистів контролювати НАБУ. Але тепер ця обставина може стати причиною скасування всіх рішень атестаційної комісії НАБУ, починаючи з 2015 року", - пише журналіст.
Бойко зазначає: "Маселко даремно воює з кишеньковими суддями Ситника. Можливо, його і Гриценко ще будуть судити в Солом'янському райсуді Києва - за місцем скоєння злочину".
Нагадаємо, що справи за зверненням Національного антикорупційного бюро розслідують судді Солом'янського райсуду Києва - Андрій Макуха і Олександр Бобровник. На них обох НАБУ раніше відкрило кримінальні виробництва.
Серед скандальних рішень судді Солом'янського райсуду Олександра Бобровника - закриття кримінального провадження стосовно близького соратника Януковича Юрія Іванющенка.
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