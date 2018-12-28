У Нафтогазі кажуть, що його розділення не вплине на арбітраж проти Газпрому
"Здійснення анбандлінгу потребує значних обсягів попередньої юридичної роботи. Нафтогаз має чітке розуміння, які саме зміни потрібні для реалізації кожної з двох моделей анбандлінгу, а також висновки юристів щодо доцільності кожної моделі в контексті нового арбітражного провадження з Газпромом", - повідомили у Нафтогазі.
Там зазначають, що розділення компанії шляхом утворення незалежного оператора газотранспортної системи (компанія Магістральні газопроводи України) не має стати на заваді нового арбітражного позову проти Газпрому, у якому Нафтогаз намагається компенсувати 11 мільярдів доларів від втрати транзиту російського газу через Україну.
Зазначається, що в рамках позову Нафтогазу щодо транзитного контракту йдеться про перегляд тарифів за транзит газу у період з березня 2018 року до кінця 2019 року, коли закінчиться договір про транзит між компаніями. Причина такого перегляду - будівництво Росією газопроводів в обхід України, за рахунок яких вона може припинити транзит газу через Україну.
Нагадаємо, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings припустило, що "Нафтогазу України" не вдасться стягнути кошти за підсумками Стокгольмського арбітражу з російським монополістом – компанією "Газпром".
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