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У Нафтогазі кажуть, що його розділення не вплине на арбітраж проти Газпрому

Розділення компанії не має стати на заваді нового арбітражного позову проти Газпрому
У Нафтогазі погодили план розділення (анбандлінгу) компанії та виділення з-під її управління газотранспортної системи України. Там вважають, що цей процес не завадить арбітражному позову Нафтогазу до Стокгольмського арбітражу, у якому компанія вимагає у Газпрому 11 мільярдів доларів.
У Нафтогазі кажуть, що його розділення не вплине на арбітраж проти Газпрому Фото: kvedomosti.com

"Здійснення анбандлінгу потребує значних обсягів попередньої юридичної роботи. Нафтогаз має чітке розуміння, які саме зміни потрібні для реалізації кожної з двох моделей анбандлінгу, а також висновки юристів щодо доцільності кожної моделі в контексті нового арбітражного провадження з Газпромом", - повідомили у Нафтогазі.

Там зазначають, що розділення компанії шляхом утворення незалежного оператора газотранспортної системи (компанія Магістральні газопроводи України) не має стати на заваді нового арбітражного позову проти Газпрому, у якому Нафтогаз намагається компенсувати 11 мільярдів доларів від втрати транзиту російського газу через Україну.

Зазначається, що в рамках позову Нафтогазу щодо транзитного контракту йдеться про перегляд тарифів за транзит газу у період з березня 2018 року до кінця 2019 року, коли закінчиться договір про транзит між компаніями. Причина такого перегляду - будівництво Росією газопроводів в обхід України, за рахунок яких вона може припинити транзит газу через Україну.

Нагадаємо, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings припустило, що "Нафтогазу України" не вдасться стягнути кошти за підсумками Стокгольмського арбітражу з російським монополістом – компанією "Газпром".

 

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28 12 2018 14:13
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