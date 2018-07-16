У "Нафтогазі" відреагували на слова Путіна про продовження транзиту газу через Україну
Про це заявив комерційний директор компанії Юрій Вітренко.
"Путін каже, що Росія готова зберегти транзит газу у випадку врегулювання спору між господарюючими суб'єктами в Стокгольському арбітражі. По-перше, два спори (щодо контракту на поставку газу та контракту на транзит газу) між Газпромом та Нафтогазом вже були врегульовані в Стокгольському арбітражі. Проблеми "лише" у тому, що Газпром не виконує рішення арбітражу – не постачає газ в Україну за цінами, які визначив арбітраж, і не сплачує нам 2,6 млрд дол компенсації, яку визначив арбітраж. По-друге, ми готові врегулювати і новий спір щодо перегляду транзитного тарифу, з яким ми нещодавно звернулися до Стокгольмського арбітражу. Нагадаю, ми вимагаємо від Газпрому приблизно 12 млрд дол США. І ми впевнені, що у нас сильна юридична позиція – контракт прямо передбачає наше право переглядати транзитий тариф. Якщо цей спір ми будемо "врегульовувати" в арбітражі, то практично нереально закінчити до кінця 2019 року. У кращому випадку – до кінця 2020 року", – заявив Вітренко.
Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ готова продовжити контракт на транзит газу через Україну, якщо "Нафтогаз" та "Газпром" врегулюють судовий спір у Стокгольмському арбітражі.
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