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У Нафтогазі заявили, що Рахункова палата не має права проводити аудит компанії

Перевіряти "Нафтогаз" мають право Державна аудиторська служба і Державна фіскальна служба
У Національній акціонерній компанії Нафтогаз заявили, що Рахункова палата не має повноважень проводити аудит їхньої ефективності.
У Нафтогазі заявили, що Рахункова палата не має права проводити аудит компанії Фото: kvedomosti.com

Перевірки Нафтогазу проводить Державна аудиторська служба та Державна фіскальна служба.

"Органами державного контролю, які постійно перевіряють фінансово-господарську діяльність НАК "Нафтогаз України", є Державна аудиторська служба України та Державна фіскальна служба України, яким надаються всі необхідні для перевірок документи", - повідомили у прес-службі Нафтогазу.

Там також додали, що наразі у компанії тривають одразу 3 перевірки: одна перевірка аудиторської служби та дві перевірки податківців.

"За законом України "Про Рахункову палату", Нафтогаз не належить до переліку об’єктів, до яких Рахункова палата може призначити аудит ефективності", - додають у компанії.

Нагадаємо, голова Рахункової палати Валерій Пацкан на засіданні Кабміну 27 листопада повідомив про те, що голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв блокує проведення аудиту з боку Рахункової палати. За словами Пацкана, аудиторів Рахункової палати не пускають в "Нафтогаз" для проведення перевірки. На засіданні уряду він попросив прем'єра Володимира Гройсмана втрутитися в ситуацію.

"Нафтогаз" в 2019 році планує сплатити до державного бюджету близько 130 млрд гривень.

 

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28 11 2018 15:05
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