У Нафтогазі заявили, що Рахункова палата не має права проводити аудит компанії
Перевірки Нафтогазу проводить Державна аудиторська служба та Державна фіскальна служба.
"Органами державного контролю, які постійно перевіряють фінансово-господарську діяльність НАК "Нафтогаз України", є Державна аудиторська служба України та Державна фіскальна служба України, яким надаються всі необхідні для перевірок документи", - повідомили у прес-службі Нафтогазу.
Там також додали, що наразі у компанії тривають одразу 3 перевірки: одна перевірка аудиторської служби та дві перевірки податківців.
"За законом України "Про Рахункову палату", Нафтогаз не належить до переліку об’єктів, до яких Рахункова палата може призначити аудит ефективності", - додають у компанії.
Нагадаємо, голова Рахункової палати Валерій Пацкан на засіданні Кабміну 27 листопада повідомив про те, що голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв блокує проведення аудиту з боку Рахункової палати. За словами Пацкана, аудиторів Рахункової палати не пускають в "Нафтогаз" для проведення перевірки. На засіданні уряду він попросив прем'єра Володимира Гройсмана втрутитися в ситуацію.
"Нафтогаз" в 2019 році планує сплатити до державного бюджету близько 130 млрд гривень.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Ветаран АТО заснував студію дизайну: "Найбільше у своїй роботі люблю спостерігати за емоціями замовника""Війна мені точно дала копняка. У мене завжди були думки про власну справу. Але був якийсь страх – втратити гроші, втрати справу. Я знав, що це відповідальність і чомусь хвилювався, що раптом у мене не вийде, мене потім і на роботу не візьмуть, мовляв, як же він працюватиме, якщо із власною справою не впорався"
- Оренда квартири за $17 000/місяць, Бентлі і Мальдіви: незадекларовані витрати депутата ПавелкаАндрій Павелко – голова бюджетного комітету та за сумісництвом голова Федерації Футболу України. Хоча офіційно він неодружений, після скандальної публікації фото, на якому дитина в салоні елітного авто бавиться з Кубком ліги Чемпіонів, у публічному просторі з'явилась інформація, що дівчинка - падчерка Павелка, а її мати - Катерина Чаус - цивільна дружина народного депутата