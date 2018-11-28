У Нафтогазі заявили, що Рахункова палата не має права проводити аудит компанії

У Національній акціонерній компанії Нафтогаз заявили, що Рахункова палата не має повноважень проводити аудит їхньої ефективності.

Перевірки Нафтогазу проводить Державна аудиторська служба та Державна фіскальна служба.

"Органами державного контролю, які постійно перевіряють фінансово-господарську діяльність НАК "Нафтогаз України", є Державна аудиторська служба України та Державна фіскальна служба України, яким надаються всі необхідні для перевірок документи", - повідомили у прес-службі Нафтогазу.

Там також додали, що наразі у компанії тривають одразу 3 перевірки: одна перевірка аудиторської служби та дві перевірки податківців.

"За законом України "Про Рахункову палату", Нафтогаз не належить до переліку об’єктів, до яких Рахункова палата може призначити аудит ефективності", - додають у компанії.