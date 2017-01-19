У накритому лавиною готелі в Італії шукають тих, що вижили
Щонайменше трьох людей вдалося дістати з-під снігових завалів живими, проте вже виявлено і кілька тел. Більше двох десятків людей як і раніше числяться зниклими без вісті, - повідомляє BBC.
Як повідомляють італійські ЗМІ, деяким з постояльців, заблокованих в накритому снігом готелі, вдалося надіслати текстові повідомлення. "Допоможіть, ми вмираємо від холоду!" - свідчила одна з них.
Дві людини були виявлені біля пошкодженого будинку, оточеного поваленими деревами. Вони відправлені до лікарні, в одного діагностували переохолодження. Один із врятованих, Джамп'єро Парете, розповів, що якраз виходив з готелю, щоб забрати дещо з машини, коли з гори зійшла лавина.
Швидше за все лавину спровокувало землетрус, що стався в центральній Італії в середу вранці. В областях Лаціо, Абруццо і Марці протягом кількох годин сталося чотири сильні землетруси магнітудою більше 5. Чотири підземні поштовхи, магнітуда яких перевищила 5, викликали сходження снігових лавин і зсуви. В результаті землетрусу тисячі сімей в регіоні Марке залишилися без електрики, мешканці ще кількох сіл відрізані від зовнішнього світу.
У регіоні Абруццо жертвою землетрусу стала одна людина - 83-річний чоловік був знайдений під завалами його сараю у місті Терамо. Ще один чоловік потрапив під снігову лавину і числиться зниклим без вести.
Підземні поштовхи також відчувалися в регіоні Лаціо, в тому числі і в Римі, де була припинена робота метро.
У результаті землетрусу з епіцентром в цьому ж районі Італії в серпні минулого року загинули близько 300 людей, було зруйновано декілька тисяч будинків. Міста Аматриче та Пескара-дель-Тронто постраждали найсильніше.
Надаємо, в результаті сходу лавини на готель в Італії є безліч загиблих, усього в готелі могли перебувати до 30 осіб.
За інформацією гірничорятувальної служби, в приміщенні готелю могло перебувати 30 осіб. Поки вони значаться як зниклі безвісти.
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