У наметовому містечку біля Ради перебувають близько 60 осіб
Частина протестувальників знаходиться на вулиці Грушевського, ще частина розташувалася в наметовому містечку біля площі Конституції.
"Станом на 8:30 у наметовому містечку на вул. Грушевського від вул. Шовковичної до вул. Липської перебуває близько 35 осіб, які знаходяться біля наметів. У містечку, розташованому в парку та на площі Конституції, біля наметів перебуває близько 20 осіб", - повідомляє прес-служба МВС України.
Як раніше повідомлялося, в наметовому містечку поблизу будівлі парламенту оселився лідер "Руху нових сил" Міхеїл Саакашвілі.
Нагадаємо, що під стінами Верховної Ради з 17 жовтня проходить акція протесту соратників екс-губернатора Одеської області, лідера партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі і низки інших опозиційних політиків. Мітингують на підтримку так званої великої політичної реформи.
Детальніше про те, що відбувалося під Верховною Радою з 17 жовтня, читайте в нашому матеріалі за посиланням.
Нагадаємо, біля Верховної Ради України 17 жовтня розпочалася акція, учасники якої вимагають скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і змінити виборче законодавство. Активісти розбили там наметове містечко.
24 жовтня лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі заявив, що переміщується на площу під Радою до протестуючих і закликав лідерів опозиції приєднатися до нього.
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