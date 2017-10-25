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У наметовому містечку біля Ради перебувають близько 60 осіб

Ситуація під стінами парламенту залишається спокійною
Станом на ранок середи, 25 жовтня, під будівлею Верховної Ради протестують близько 60 осіб.
У наметовому містечку біля Ради перебувають близько 60 осіб Фото: Facebook Станіслав Краснов

Частина протестувальників знаходиться на вулиці Грушевського, ще частина розташувалася в наметовому містечку біля площі Конституції.

"Станом на 8:30 у наметовому містечку на вул. Грушевського від вул. Шовковичної до вул. Липської перебуває близько 35 осіб, які знаходяться біля наметів. У містечку, розташованому в парку та на площі Конституції, біля наметів перебуває близько 20 осіб", - повідомляє прес-служба МВС України.

Як раніше повідомлялося, в наметовому містечку поблизу будівлі парламенту оселився лідер "Руху нових сил" Міхеїл Саакашвілі.

Нагадаємо, що під стінами Верховної Ради з 17 жовтня проходить акція протесту соратників екс-губернатора Одеської області, лідера партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі і низки інших опозиційних політиків. Мітингують на підтримку так званої великої політичної реформи.

Детальніше про те, що відбувалося під Верховною Радою з 17 жовтня, читайте в нашому матеріалі за посиланням.

Нагадаємо, біля Верховної Ради України 17 жовтня розпочалася акція, учасники якої вимагають скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і змінити виборче законодавство. Активісти розбили там наметове містечко.

24 жовтня лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі заявив, що переміщується на площу під Радою до протестуючих і закликав лідерів опозиції приєднатися до нього.

 

 

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25 10 2017 11:22
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