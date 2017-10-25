У наметовому містечку біля Ради перебувають близько 60 осіб

Станом на ранок середи, 25 жовтня, під будівлею Верховної Ради протестують близько 60 осіб.

Частина протестувальників знаходиться на вулиці Грушевського, ще частина розташувалася в наметовому містечку біля площі Конституції.

"Станом на 8:30 у наметовому містечку на вул. Грушевського від вул. Шовковичної до вул. Липської перебуває близько 35 осіб, які знаходяться біля наметів. У містечку, розташованому в парку та на площі Конституції, біля наметів перебуває близько 20 осіб", - повідомляє прес-служба МВС України.

Як раніше повідомлялося, в наметовому містечку поблизу будівлі парламенту оселився лідер "Руху нових сил" Міхеїл Саакашвілі.

Нагадаємо, що під стінами Верховної Ради з 17 жовтня проходить акція протесту соратників екс-губернатора Одеської області, лідера партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі і низки інших опозиційних політиків. Мітингують на підтримку так званої великої політичної реформи.

Детальніше про те, що відбувалося під Верховною Радою з 17 жовтня, читайте в нашому матеріалі за посиланням.

Нагадаємо, біля Верховної Ради України 17 жовтня розпочалася акція, учасники якої вимагають скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і змінити виборче законодавство. Активісти розбили там наметове містечко.

24 жовтня лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі заявив, що переміщується на площу під Радою до протестуючих і закликав лідерів опозиції приєднатися до нього.