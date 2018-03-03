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У наметовому містечку біля Ради поліція вилучила 9 гранат РГД-5, "коктейлі Молотова" та 5 димових мін

На цей час до відділків поліції доставлено понад сотню осіб, які чинили спротив співробітниками поліції
Під час проведення слідчих дій у наметовому містечку біля Верховної Ради поліція вилучила 9 гранат РГД-5, "коктейлі Молотова" і 5 димових мін.
У наметовому містечку біля Ради поліція вилучила 9 гранат РГД-5, "коктейлі Молотова" та 5 димових мін Фото: npu.gov.ua

Усі речові докази вилучено та направлено на експертизу, повідомляє сайт Національної поліції України в суботу.

У Нацполіції кажуть, що поліція проводить слідчі дії по вул. Грушевського біля будинку парламенту на підставі ухвалу суду. Процесуальні дії тривають в рамках кримінальних проваджень, що їх розслідують слідчі столичної поліції. Саме на їх вимогу і був забезпечений доступ правоохоронців на територію наметового містечка.

"Його мешканці вчинили непокору законним вимогам поліцейських та спричинили тілесні ушкодження правоохоронцям. У результаті до госпіталю МВС для надання медичної допомоги доставлені четверо працівників поліції", - йдеться в повідомленні.

На цей час до відділків поліції доставлено понад сотню осіб, які чинили спротив співробітниками поліції. Розпочато кримінальне провадження за ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв iPress.ua, у наметовому містечку під Верховною Радою в Києві сталися сутички правоохоронців з мітингувальниками.

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03 03 2018 11:19
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