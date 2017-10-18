У наметовому містечку під Радою залишаються близько 700 людей

У наметовому містечку під будівлею Верховної Ради перебувають близько 700 людей.

Наразі ситуація у таборі спокійна. Там перебувають люди у камуфляжі, пенсіонери, декілька десятків журналістів та народні депутати – Володимир Парасюк, Семен Семенченко та Єгор Соболєв, повідомляє РБК.

Декілька рядів силовиків охороняють весь периметр будівлі Ради.

Нагадаємо, що 17 жовтня під будівлею Верховної Ради розпочалась акція "Всеукраїнський збір" за "велику політичну реформу". Під будівлею Ради перебували близько 200 учасників акції з вимогою "великої політичної реформи".

Відзначимо, що сьогодні, 18 жовтня, біля наметового містечка учасників акції протесту під Верховною Радою стались сутички протестувальників із поліцією.

Правоохоронці застосували сльозогінний газ. Згодом стало відомо, що нові сутички під парламентом виникли внаслідок відмови мітингувальників повернути захоплені вчора щити.