У напрямку Донецька транслюються 19 українських радіостанцій і телеканалів

"Наразі з Гірника у напрямку тимчасово окупованого Донецька транслюються +8 телеканалів у цифрі, +3 телеканали в аналогу, а також мовлять +8 FM-радіостанцій”

На сьогодні 19 телеканалів і радіостанцій мовлять у напрямку тимчасово окупованого Донецька з нової вежі, побудованої у місті Гірнику.

“На новій щоглі в Гірнику Донецької області, що збудована заввишки 190 м, триває встановлення обладнання для організації українського теле- і радіомовлення. Наразі з Гірника у напрямку тимчасово окупованого Донецька транслюються +8 телеканалів у цифрі, +3 телеканали в аналогу, а також мовлять +8 FM-радіостанцій”, - повідомляє член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський у Facebook.

Посадовець уточнив, що створено новий потужний локальний мультиплекс, завдяки чому розпочата трансляція 8 українських телеканалів у цифровому стандарті DVB-T2: “UA:Перший” (НСТУ), “UA:Донбас” (НСТУ), ICTV, UA|TV, СТБ, “5 канал”, "Прямий", “Донбас (Телеканал Україна)”). При цьому, в Гірнику розпочато також мовлення телеканалів “UA:Перший” “UA:Донбас” і UA|TV в аналоговому стандарті.

Водночас, українське мовлення у донецькому напрямку з вежі у Гірнику, за словами Костинського, зараз уже представлене радіостанціями Армія FM, “UA:Українське радіо”, “UA:Радіо Промінь”, “UA:Радіо Культура”, “Радіо НВ”, “Країна ФМ”, “Громадське радіо” та “Вільне радіо”.

“Наразі готується обладнання для запуску мовлення нових українських радіостанцій, відповідно до виданих Національною радою дозволів на тимчасове мовлення”, - додав член Нацради.

Нову вежу у місті Гірнику Донецької області почали зводити у серпні 2018 року. Оператором телекомунікацій, який забезпечує організацію мовлення, виступає компанія ТОВ “Телемережі України”.

“Щогла в Гірнику стала 4-м телекомунікаційним об'єктом, які були побудовані в Донецькій, Луганській і Херсонській областях, з метою розвитку українського телерадіомовлення на межі з тимчасово окупованими територіями”, - пояснив Костинський.

Він нагадав, що розвиток українського телерадіомовлення в Донецькій, Луганській і Херсонській областях (на межі з Кримом) відбувається в рамках роботи Комісії з питань забезпечення стабільного функціонування системи національного телебачення і радіомовлення при Міністерстві інформаційної політики України.

Нагадаємо, що україномовні книжки та брошури у книгарнях становлять майже 78% від загального обсягу, водночас російськомовні - лише 15%.