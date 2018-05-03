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У "Народному фронті" ініціюють нагородження керівника "Нафтогазу"

"За перемогу у важливій битві справжньої війни"
Фракція "Народний фронт" ініціює перед Президентом України нагородження керівника НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва.
У "Народному фронті" ініціюють нагородження керівника "Нафтогазу" Андрій Коболєв. Фото: AFP

"Звертаюся до Президента України від імені "Народного фронту" відзначити державною нагородою керівника НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва за перемогу у важливій битві справжньої війни", - написав на своїй сторінці у Facebook голова фракції Максим Бурбак.

Нагадаємо, що 28 лютого НАК "Нафтогаз України" отримав другу перемогу в арбітражному процесі проти "Газпрому", який був розпочатий ще у квітні 2014 року, за ініціативи Арсенія Яценюка.

Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" щодо компенсації $4,63 млрд за недопоставлені "Газпромом" обсяги газу для транзиту.

Арбітраж відхилив вимоги російського газового монополіста щодо штрафів за нібито незаконно відібрані "Нафтогазом" обсяги транзитного газу.

Наприкінці 2017 року Україна отримала перемогу над Росією ціною у $56 млрд. Арбітраж також закрив питання про оплату газу, поставленого Кремлем своїм терористам на окупований Донбас. 

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05 03 2018 12:08
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