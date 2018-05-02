У "Народному фронті" ініціюють постанову про невизнання виборів президента РФ в Криму, - ВІДЕО
"Ми повинні звернутися до всього світу з вимогою запобігти так званим виборам президента Росії на українській території - у Криму. Процес підготовки виборів і утвердження окупаційного режиму в Криму і на Донбасі супроводжується систематичним і масштабним порушенням прав місцевого цивільного населення. Ці міжнародні злочини кремлівської верхівки треба зупинити", - повідомив керівник фракції Максим Бурбак під час Погоджувальної ради.
"У березні в Росії відбудуться так звані вибори президента. Кремль планує організувати голосування в окупованому Криму. Так само, як і під час виборів у Держдуму. Нагадаю, що за ініціативи лідера «Народного фронту» Арсенія Яценюка Верховна Рада ухвалила тоді постанову про невизнання виборів до Держдуми з відповідними правовими наслідками", - підкреслив Максим Бурбак.
"Сьогодні "Народний фронт" також зареєстрував проект звернення Верховної Ради до міжнародного співтовариства (№7546)", - зазначив керівник фракції і закликав народних депутатів підтримати постанову.
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