У "Народному фронті" ініціюють постанову про невизнання виборів президента РФ в Криму, - ВІДЕО

Бурбак нагадав, що подібну постанову за ініціативи "Народного фронту" парламент прийняв після виборів до Держдуми РФ, де визнав такі вибори на території Криму недійсними

Фракція "Народний фронт" зареєструвала проект постанови про звернення Верховної Ради України до міжнародного співтовариства у зв'язку із незаконною підготовкою виборів президента Російської Федерації на тимчасово окупованій частині території України - в АР Крим та Севастополі.

"Ми повинні звернутися до всього світу з вимогою запобігти так званим виборам президента Росії на українській території - у Криму. Процес підготовки виборів і утвердження окупаційного режиму в Криму і на Донбасі супроводжується систематичним і масштабним порушенням прав місцевого цивільного населення. Ці міжнародні злочини кремлівської верхівки треба зупинити", - повідомив керівник фракції Максим Бурбак під час Погоджувальної ради.

"У березні в Росії відбудуться так звані вибори президента. Кремль планує організувати голосування в окупованому Криму. Так само, як і під час виборів у Держдуму. Нагадаю, що за ініціативи лідера «Народного фронту» Арсенія Яценюка Верховна Рада ухвалила тоді постанову про невизнання виборів до Держдуми з відповідними правовими наслідками", - підкреслив Максим Бурбак.

"Сьогодні "Народний фронт" також зареєстрував проект звернення Верховної Ради до міжнародного співтовариства (№7546)", - зазначив керівник фракції і закликав народних депутатів підтримати постанову.