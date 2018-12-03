У "Народному фронті" ініціюють звернення до ЄС проти будівництва "Північного потоку-2"

Бурбак також відзначив важливість підписаної заяви спікерами парламентів Польщі, Литви, Латвії, Молдови та України та підтримку ними позиції України щодо газопроводу

Фракція "Народний фронт" ініціює звернення-застереження до європейських країн не підтримувати будівництво газопроводу "Північний потік-2".

"Сьогодні ми зареєструємо цю Постанову. Спорудження ще однієї гілки газогону додатково підриватиме стабільність і безпеку Європи. Навчені гірким досвідом, ми маємо без упину повторювати європейським колегам, що російський газ - це не комерція, а політична зброя Кремля", - заявив керівник фракції Максим Бурбак під час Погоджувальної ради.

"Ми вітаємо підписання спільної заяви керівниками парламентів Польщі, Литви, Латвії, Молдови та України та підтримку ними позиції України щодо газопроводу "Північний потік-2", - зазначив керівник фракції "Народний фронт" і нагадав, що в 2014 році урядом Арсенія Яценюка було прийнято рішення позиватися до "Газпрому".

"Нафтогаз" отримав дві перемоги і заощадив країні 60 млрд доларів. І нарешті наші європейські колеги усвідомили, що для Росії газ – це зброя і предмет шантажу", - підкреслив Максим Бурбак.

Він також додав, що з місією переконувати європейських колег про недопущення будівництва "Північного протоку – 2" до Страсбурга виїхав і керівник "Нафтогазу".

"Європа повинна зрозуміти, що "Північний потік" це лише черговий газовий зашморг, який Росія закидає на Європу. Звертаємось до вас, пане Голово, поставити на розгляд Постанову під час цього пленарного тижня", - звернувся керівник фракції до спікера парламенту.

Нагадаємо, що глави парламентів Польщі, Литви і Латвії підписали у Вільнюсі лист із застереженням про небезпеку газопроводу "Північний потік-2" для країн ЄС. Раніше цей документ вже підписали в Україні та Молдові.