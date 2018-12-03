Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У "Народному фронті" ініціюють звернення до ЄС проти будівництва "Північного потоку-2"

Бурбак також відзначив важливість підписаної заяви спікерами парламентів Польщі, Литви, Латвії, Молдови та України та підтримку ними позиції України щодо газопроводу
Фракція "Народний фронт" ініціює звернення-застереження до європейських країн не підтримувати будівництво газопроводу "Північний потік-2".
У "Народному фронті" ініціюють звернення до ЄС проти будівництва "Північного потоку-2" Максим Бурбак. Фото: nfront.org.ua

"Сьогодні ми зареєструємо цю Постанову. Спорудження ще однієї гілки газогону додатково підриватиме стабільність і безпеку Європи. Навчені гірким досвідом, ми маємо без упину повторювати європейським колегам, що російський газ - це не комерція, а політична зброя Кремля", - заявив керівник фракції Максим Бурбак під час Погоджувальної ради.

"Ми вітаємо підписання спільної заяви керівниками парламентів Польщі, Литви, Латвії, Молдови та України та підтримку ними позиції України щодо газопроводу "Північний потік-2", - зазначив керівник фракції "Народний фронт" і нагадав, що в 2014 році урядом Арсенія Яценюка було прийнято рішення позиватися до "Газпрому".

"Нафтогаз" отримав дві перемоги і заощадив країні 60 млрд доларів. І нарешті наші європейські колеги усвідомили, що для Росії газ – це зброя і предмет шантажу", - підкреслив Максим Бурбак.

Він також додав, що з місією переконувати європейських колег про недопущення будівництва "Північного протоку – 2" до Страсбурга виїхав і керівник "Нафтогазу".

"Європа повинна зрозуміти, що "Північний потік" це лише черговий газовий зашморг, який Росія закидає на Європу. Звертаємось до вас, пане Голово, поставити на розгляд Постанову під час цього пленарного тижня", - звернувся керівник фракції до спікера парламенту.

Нагадаємо, що глави парламентів Польщі, Литви і Латвії підписали у Вільнюсі лист із застереженням про небезпеку газопроводу "Північний потік-2" для країн ЄС. Раніше цей документ вже підписали в Україні та Молдові.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 03 2018 13:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Володимир Рубан. Історія однієї консерви. Основні факти про затриманого переговорника

Володимир Рубан. Історія однієї консерви. Основні факти про затриманого переговорника

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.