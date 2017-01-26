У "Народному Фронті" категорично засудили вандалізм у Биківні, - заява
Вчинене блюзнірство проти пам’яті мучеників наших народів – поза межею моралі.
Ці події аж ніяк не випадковий збіг обставин. Йдеться про цілеспрямовану диверсію проти добросусідських взаємин між Україною і Польщею. Акти антипольського вандалізму в Україні й підступна наруга над українськими пам’ятниками у Польщі організовані тими, хто рівною мірою бажає зла нашим народам і не сприймає ані української, ані польської свободи.
Блюзнірський почерк – добре знайомий. Аморальність, цинізм і терор – це традиційні методи радянських, а тепер російських спецслужб. Оголосивши війну демократичному світу, Кремль зробив ставку на провокації і розпалювання ворожнечі у Європі. Їхня головна мета – протиставити наші народи, загострити розбіжності, ширити ненависть. У такий спосіб Москва прагне зробити нас противниками, нездатними до спільної боротьби за свободу та демократію.
"Народний фронт" вимагає від Національної поліції та Служби Безпеки України якнайшвидше встановити винуватців і виконавців ганебного варварського злочину. Для України це – справа принципу і честі.
Українським та польським спецслужбам варто об’єднати зусилля у виявленні і запобіганні виявам гібридної агресії проти наших держав.
Для українських і польських політиків це – також сигнал покласти край будь-яким непорозумінням і чварам, які б заохочували атмосферу неприязні.
Пам’ятаймо, що наші історичні порахунки завжди приносили вигоду російському імперіалізму, а втрата незалежності одного з нас врешті призводила до катастрофи іншого. Досягнувши порозуміння, ми позбавимо сенсу будь-яких спроб чинити диверсії на наших святощах і нашій пам’яті.
Нагадаємо, що голова Інституту національної пам’яті Володимир В'ятрович на сторінці у Facebook повідомив, що у селі Биківня Київської області невідомі пошкодили пам’ятники на місці поховань жертв НКВС на території меморіалу "Биківнянські могили".
"Плюндрування пам'ятників у Биківні — провокація, яку намагалися представити як польську відповідь за Гуту Пеняцьку. Але вандалізм вчинений над польською частиною меморіалу виявив, що справжнім його виконавцем є третя сторона, зацікавлена в загостренні стосунків між українцями і поляками. Цей випадок має спонукати українців та поляків об'єднати зусилля не лише для захисту своїх пам'яток, але й щоб не допустити сіяння незгоди між нашими народами", - повідомив В. В'ятрович.
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